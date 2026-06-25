Pronostico Norvegia-Francia: duello stellare Haaland-Mbappé per il primato

Norvegia-Francia è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Siamo in uno dei gironi più tosti del Mondiale, in cui i vicecampioni d’Africa del Senegal – per intenderci – rischiano di abbandonare il Nordamerica con larghissimo anticipo, non raggiungendo neppure i sedicesimi. Perché nel gruppo I a fare la parte del leone sono state Francia e Norvegia, trascinate rispettivamente dalle stelle Mbappé e Haaland, entrambe già a quota 4 gol dopo le prime due gare.

Essendo a punteggio pieno, nessuna delle due rischia di scivolare al terzo posto: il divario è abissale rispetto a Iraq e Senegal, che si contenderanno la terza piazza – potrebbe anche non bastare per scongiurare l’eliminazione – in una sorta di sfida della disperazione. Bleus e scandinavi, invece, a Foxborough si affronteranno in un intrigante scontro diretto per decidere chi arriverà primo e vincerà dunque questo girone. Il premio? Regalarsi un sedicesimo sulla carta abbordabile contro una terza classificata, anche se agli ottavi si profila un succulento big match con la Germania.

Bleus, con un punto sarà primo posto

Sia Francia che Norvegia, dicevamo, sono già certe della qualificazione. Gli uomini di Didier Deschamps – a proposito, il ct transalpino non sarà in panchina per via del grave lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi – vantano però una differenza reti migliore (+5 contro +4) ed è per questo che in caso di pareggio – qualsiasi pareggio – blinderebbero il primato. Haaland e compagni, invece, hanno un solo risultato a disposizione se vogliono passare come primi: battere la Francia.

La sensazione è che entrambe giocheranno per vincere. La Norvegia, nonostante mancasse dalla fase finale di un Mondiale dal 1998, sta dimostrando di essere una “signora nazionale”. Se il 4-1 all’esordio con la cenerentola Iraq non poteva essere un test probante, il 3-2 rifilato ad una squadra solida e di grande esperienza come il Senegal è stata un’importantissima iniezione di fiducia per la selezione di Stale Solbakken, che può dare fastidio a parecchi. Sì, certo, la difesa traballa un po’ ma gli scandinavi compensano con un calcio senza troppi fronzoli, diretto, che fa leva sulla straordinaria prolificità del fromboliere del Manchester City, devastante anche con la sua rappresentativa.

Anche la Francia tutto sommato ha convinto finora, sebbene con una rosa del genere qualsiasi altro risultato che non fosse la vittoria contro Senegal (3-1) e Iraq (3-0) avrebbe fatto gridare allo scandalo. Mbappé si conferma un fenomeno assoluto ed è pronto a contendere il titolo di capocannoniere all-time dei Mondiali all’ex compagno Messi, ma questi Bleus non dipendono solamente dal centravanti del Real Madrid. Sugli scudi anche Olise, uno dei più attesi, che ha fornito assist per la metà dei gol francesi (tre su sei).

E per quanto riguarda le formazioni? Difficile prevedere cosa faranno i due ct. Mbappé ha sempre riposato nelle ultime giornate dei gironi, sia nel 2018 che nel 2022, ma a quanto pare stavolta partirà titolare. Turnover ridotto, dunque, per Solbakken e Deschamps.

Come vedere Norvegia-Germania in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida tra Norvegia e Francia è in programma venerdì alle 21:00 (ora italiana) al Gillette Stadium di Foxborough, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Norvegia-Francia anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Quando in campo scendono contemporaneamente due bocche da fuoco del calibro di Haaland e Mbappé, la giocata logica porta alla via del gol per entrambe. La Norvegia deve necessariamente vincere per conquistare la vetta e secondo noi attaccherà a viso aperto, un contesto tattico che esalterà le transizioni veloci della Francia ma che presterà il fianco alla fisicità del numero 9 del City. La Francia in ogni caso dispone di una rosa decisamente più profonda ed abituata a gestire la pressione di queste sfide d’alta quota. La migliore differenza reti permetterà ai francesi di gestire il cronometro senza l’ansia di dover strappare i tre punti a tutti i costi, rendendo la combo X2+Over 2.5 un’ottima base per la serata.

Le probabili formazioni di Norvegia-Francia

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Aursnes, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2