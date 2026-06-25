Pronostico Egitto-Iran: un segno che può mettere tutti d’accordo

Egitto-Iran è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 05:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
L’Egitto ha approfittato del cammino “a passo lento” del Belgio e nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale nordamericano ha una grande un’opportunità. E cioè quella di chiudere al primo posto il gruppo G, slot che garantirebbe a Salah e compagni di affrontare nei sedicesimi una delle otto migliori terze. Scenario che si concretizzerebbe se i Faraoni dovessero avere la meglio, con qualsiasi risultato, sull’Iran a Seattle. Con una vittoria, infatti, gli uomini di Hossam Hassan non dovrebbero neppure preoccuparsi del risultato di Nuova Zelanda-Belgio, grazie ai due punti in più rispetto ai Diavoli Rossi.
Un eventuale pareggio invece costringerebbe l’Egitto a sintonizzarsi sulla sfida di Vancouver. A quel punto Hassan dovrà sperare che la selezione di Rudi Garcia non abbia la meglio sui neozelandesi con più di due gol di scarto, altrimenti opererebbe il sorpasso nella speciale graduatoria della differenza reti.
Per evitare qualsiasi tipo di calcolo, ai Faraoni basterà scendere in campo con la stessa determinazione delle due partite precedenti. All’esordio per poco non arrivavano i tre punti proprio contro il Belgio, costretto a ricorrere alla fisicità di Lukaku nella ripresa per abbattere il muro degli egiziani (1-1), che fino a quel momento si erano difesi egregiamente, facendo parecchio male con le ripartenze. Domenica scorsa, invece, l’Egitto ha saputo tirarsi fuori dai guai e aggiudicarsi in rimonta una partita che non si era messa bene. Dopo aver concluso il primo tempo in svantaggio con la Nuova Zelanda, la squadra di Hassan ha sfruttato quasi tutto il suo potenziale offensivo (Salah, Ziko, Trezeguet) per ribaltare gli oceanici.
Iran, un punto può fare comodo
Anche l’Iran, seppur in modo diverso, è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote alla nazionale più forte di questo raggruppamento. E l’ha fatto grazie alle prodezze del portiere Beiranvand, che ha parato l’impossibile permettendo al Team Melli di evitare la sconfitta e salire a quota 2 punti in classifica.
Il grande rammarico, a questo punto, resta il pari all’esordio con la Nuova Zelanda. Avessero battuto gli All Whites, ora gli iraniani si troverebbero in una situazione comodissima, con i sedicesimi già in tasca. Ed invece per superare la fase a gironi avranno necessariamente bisogno di battere l’Egitto. Perché con tre punti e una differenza reti pari a zero (due gol subiti e due segnati) sarà molto complicato chiudere come seconda. Tutto dipenderà dall’esito di Nuova Zelanda-Belgio e soprattutto da quanti gol riusciranno a segnare i Diavoli Rossi (sempre se dovessero restare a pari punti). Occhio, però, all’eventuale ripescaggio tra le migliori terze: con un pari con i Faraoni, l’Iran avrebbe grosse possibilità di rientrare nel gruppetto, avendo già adesso una migliore differenza reti, ad esempio, nei confronti di Scozia e Corea del Sud.
Come vedere Egitto-Iran in diretta tv e in streaming
La sfida Egitto-Iran è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 05:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato a 2.60 su Goldbet e Lottomatica e a 2.65 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.41 su Sportbet.
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Il pronostico
L’Egitto con un punto è sicuro del passaggio del turno (e forse anche del primo posto, se il Belgio non fa una goleada), mentre l’Iran con un pari blinderebbe una quota tre punti solida per il ripescaggio, senza rischiare di esporsi alle ripartenze micidiali di Salah. È un classico scenario da “compromesso storico” dove l’equilibrio e l’esperienza del Team Melli potrebbero congelare la partita. L’Iran imposterà la gara sulla stessa falsariga del match contro il Belgio: linea difensiva bassa, densità in mezzo al campo e Beiranvand a guidare la retroguardia. Difficilmente vedremo una partita aperta e ricca di occasioni, specialmente nella prima frazione di gioco.
Le probabili formazioni di Egitto-Iran
EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.
IRAN (5-4-1): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi, Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh; Taremi.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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