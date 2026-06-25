Pronostico Capo Verde-Arabia Saudita: il sogno continua

Capo Verde-Arabia Saudita è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026: dove vederla, formazioni e pronostico
La vera sorpresa, fino ad oggi, di questo Mondiale, è sicuramente Capo Verde. Dopo il clamoroso pareggio contro la Spagna alla prima giornata, tutti si aspettavano una caduta contro l’Uruguay. E invece è arrivato un altro pareggio che permette di sognare il clamoroso passaggio del turno.
Rimane in corsa anche l’Arabia Saudita, che di punti ne ha uno e con una vittoria potrebbe anche arrivare tra le migliori terze oppure addirittura seconda. Ma la personalità, la voglia, la concentrazione fatta vedere da Capo Verde in queste prime due uscite ci spinge a dire una cosa: crediamo nel sogno. Sì, perché di questo si tratterebbe, qualcosa di unico e clamoroso che nessuno avrebbe mai immaginato prima del Mondiale. Ma il calcio è bello per questo, perché ti sorprende sempre.
Detto ciò, Capo Verde non è solo cuore e voglia, ma anche tattica. Una squadra che riesce a difendersi bene – anche grazie al portiere Vozinha che sembra baciato da Dio in questo momento – e ad attaccare in ripartenza. E, la difesa dell’Arabia Saudita, non è che sia così forte: i cinque gol presi in due partite – uno solo quello segnato – dimostrano che dietro si balla e anche molto. Insomma, tutto lascia presagire evidentemente ad un’affermazione di Capo Verde che sarebbe davvero clamorosa.
Come vedere Capo Verde-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming
Capo Verde-Arabia Saudita è in programma domenica alle 2 (ora italiana) e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Comparazione quote
La vittoria di Capo Verde è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica e a 2.55 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica e 1.78 su Sportbet.
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Il pronostico
Una gara che dovrebbe vedere Capo Verde uscire fuori con una vittoria clamorosa. Il sogno è destinato ad essere alimentato. Parliamo di un match leggermente indirizzato e che potrebbe anche regalare almeno un gol per squadra. Non ci stupiremmo, vista la difesa saudita.
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Le probabili formazioni di Capo Verde-Arabia Saudita
CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Paulo; Pina; Mendes, Duarte, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.
ARABIA SAUDITA (5-4-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi; Al-Shamat, N Al-Dawsari, Kanno, S Al-Dawsari; Al-Buraikan.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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