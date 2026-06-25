Pronostici Tunisia-Olanda: marcatore e tiri in porta

Pronostici Tunisia-Olanda: in questo girone c’è una sola certezza, il fatto che gli africani ormai siano fuori. Ecco gli uomini decisivi

Dopo un debutto complicato contro il Giappone, l’Olanda di Koeman ha distrutto la Svezia ed è prima nel girone con quattro punti. Ma ancora non è certa del passaggio del turno. Serve vincere per stare sereni. E di problemi non ce ne dovrebbero essere.

Anche perché tra tutte le squadre sudafricane, la Tunisia è quella che ha mostrato di avere meno qualità. In generale l’eliminazione era scritta da un pezzo e manca solo il tassello dell’ufficialità. Un ultimo ballo prima di andare in vacanza e chiudere una stagione comunque lunghissima. Per questo motivo le scelte ci spingono ad andare verso gli olandesi. E andiamo a vedere insieme, quindi, chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Tunisia-Olanda: le nostre scelte

Punta centrale, si è sbloccato nel secondo match del torneo, Brobbey dovrebbe riuscire a trovare di nuovo la via della rete. Un attaccante che ha preso il posto a Malen, e sappiamo benissimo tutti quello che è riuscito a fare nella Roma nella seconda parte di stagione. Ma al momento sta meglio, è in palla, e non ha nessuna intenzione di mettere in dubbio la sua titolarità. Lo fa solo segnando. E lo può fare senza problemi.

Anche Gakpo sta bene. Per lui ci aspettiamo almeno un gol. In questo caso però decidiamo di andare col Plus, che ci permette anche di sperare in un sostituto oppure anche nei pali o nelle traverse, non si sa mai. Questione tiri in porta, infine. Summerville ha spaccato la partita appena entrato in campo e quindi si ritroverà pure nella notte ad essere il titolare. Due tiri nei pali, così come Dumfries (il più in forma di tutti) è sicuramente da tenere in considerazione. Per il difensore però uno.

Ricapitolando infine le nostre scelte: Brobbey marcatore, Gakpo marcatore plus (potreste anche scegliere Assist DUO), Summerville over 1,5 e Dumfries over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 12,74 volte la posta.