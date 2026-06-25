Pronostici Sudafrica-Corea del Sud: marcatore e tiri in porta

Pronostici Sudafrica-Corea del Sud: la squadra africana ha dimostrato di avere poche qualità. Gli asiatici vanno per il colpo grosso

Il Sudafrica ha mostrato di avere poche qualità nel corso di questo Mondiale. E la Corea del Sud, invece, ha fatto vedere non solo importanti doti tecniche ma anche mentali e fisiche. Insomma, gli asiatici secondo il nostro modesto avviso vanno per il colpaccio.

Ci si gioca il passaggio del turno. Alla Corea potrebbe bastare un punto per andare avanti, anzi, basterebbe un punto, ma crediamo che si possano prendere la vittoria Son e compagni. Andiamo, senza dilungarci troppo nella presentazione, a vedere chi sono gli uomini che potrebbero decidere il match.

Pronostici Sudafrica-Corea del Sud: le nostre scelte

Come marcatore scegliamo ovviamente Son, il giocatore più talentuoso di questa squadra, uno che ha fatto la differenza in Premier League per tanti anni e che non smette né di divertire né di divertirsi. Un giocatore totale che sa segnare in tutti i modi. Ha le carte in regola per indirizzare questo match, d’altronde viene impiegato come unico terminale offensivo della squadra e alle sue spalle agiscono due uomini.

Per quanto riguarda i tiri in porta occhio a King Lee del Psg: Luis Enrique lo potrebbe cedere questa estate – ci sono diverse squadre europee che lo prenderebbero volentieri, ma lui al momento è concentrato solo sulla propria nazionale e vuole mettersi in mostra. Siccome, come detto prima, il Sudafrica è poca cosa, lo specchio della porta lo potrebbe trovare in almeno due occasioni. Chiudiamo, infine, con Kim: il difensore è uno che va a saltare sempre di testa. Almeno una conclusione totale la dovrebbe riuscire a trovare.

Ricapitolando: Son marcatore plus, Lee Kang over 1,5 tiri in porta plus e Min.-Jae Kim over 0,5 tiri totali, su SportBet hanno un valore di 20,39 volte la posta.