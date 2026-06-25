Pronostici Paraguay-Australia: tiratori in porta

Pronostici Paraguay-Australia, un match quasi da zero a zero. Niente marcatori in questo caso ma solo tiri nello specchio.
Un pareggio e probabilmente tutti felici. Paraguay e Australia hanno tre punti e lo sappiamo visto che passano quasi tutte le migliori terze, con una X si potrebbe andare avanti.
Sarà più la paura di perdere che potrebbe costare l’eliminazione che la voglia di vincere. Ed è per questo motivo che non ci aspettiamo chissà quale match ricco di emozioni, anzi. Ci aspettiamo una partita con pochissimi squilli e che nemmeno una rete. Oppure, se questa rete semmai ci sarà, per noi è complicato riuscire a capire chi segnerà. Diciamo che preferiamo in questo caso di evitare quello che potrebbe essere il marcatore e concentrarci più che altro su quelli che potrebbero essere i tiratori in porta. E andiamo a vedere insieme.
Pronostici Paraguay-Australia, le scelte
Andiamo diretti, analizzando poi quelle che sono state le partite giocate da queste due squadre. Enciso è sicuramente uno dei migliori e quindi almeno una conclusione dentro lo specchio della porta ce l’aspettiamo, così come la potrebbe trovare Diego Gomez, anche se in questo caso andiamo con due tiri totali plus. La precisione un poco manca.
Continuiamo poi con gli australiani: Touré almeno una conclusione nei pali (attaccante di riferimento, che non solo fa tanto movimento per i compagni ma attacca lo spazio con i giusti tempi e con la giusta voglia) la dovrebbe trovare. Uno dei pochi dentro l’Australia ad avere delle qualità. Infine, almeno una conclusione dentro lo specchio per Souttar: un giocatore che ha coraggio e che ci potrebbe provare anche dalla lunga distanza.
Ricapitolando le nostre scelte, infine: Enciso over 0,5 tiri in porta plus, Diego Gomez over 1.5 tiri totali plus, Touré over 0,5 tiri in porta plus e Souttar over 0,5 tiri totali plus su SportBet hanno un valore di 22,84 volte la posta.
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