Pronostici Giappone-Svezia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Giappone-Svezia: è una partita assai delicata per entrambe. Ecco le nostre scelte sugli uomini che possono essere decisivi

Giappone e Svezia si giocano la qualificazione. I nipponici hanno quattro punti, uno in meno gli europei. Forse un pareggio basterebbe a entrambe per essere certi del passaggio del turno. Ma la cosa sicura è che la Svezia deve per forza di cose riuscire a vincere questa partita. Lo deve fare perché non si può permettere il lusso di rischiare nulla.

Detto questo, la legnata contro l’Olanda è da mettere alle spalle. Serve una vera e propria prova diversa per riuscire a dimenticare. Ma le qualità per venirne fuori ci sono, eccome. Ecco perché i nostri pronostici pendono anche verso la formazione gialloblù. Andiamo quindi a vedere insieme quali sono gli uomini che possono decidere il match. O che almeno hanno le maggiori possibilità di farlo.

Pronostici Giappone-Svezia: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore: nella Svezia c’è un attaccante che può fare in qualsiasi momento la differenza e ovviamente parliamo di Gyokeres. Il centravanti dell’Arsenal, titolare inamovibile di questa squadra, è davvero uno dei pochi in grado in questo momento a guardare la porta senza grosse difficoltà. A riuscire a vincere il match quasi da solo. Da uno come lui in una partita del genere, così importante, ci si aspetta sempre qualcosa in più.

Passando invece a quelli che potrebbero essere i tiratori dentro lo specchio della porta è ovvio pensare che ci possa essere Isak. Il centravanti del Liverpool non ha fatto una grossa stagione e vuole rifarsi. Quale vetrina migliore del Mondiale? Nessuna. Quindi occhio ad un possibile tiro. I migliori invece in casa Giappone sono Kamada e Ueda. Entrambi a segno, entrambi stanno disputando una grande manifestazioni. Decisivi fino al momento nelle prime due gare disputate. Possono serenamente trovare i pali.

Ricapitolando: Gyokeres marcatore plus, Isak, Kamada e Ueda over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 18,71 volte la posta.