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Pronostici Ecuador-Germania: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Ecuador-Germania: i tedeschi primi nel girone non vogliono lasciare nulla al caso. Per i sudamericani rimane complicato

La Germania è prima nel girone, con il pass per i sedicesimi già staccato, ma non sembra voler lasciare nulla al caso. Contro l’Ecuador, che non ha ancora fatto un gol in questo Mondiale, la sensazione netta è che la squadra di Nagelsmann voglia vincere ancora.

Pronostici Ecuador-Germania
Pronostici Ecuador-Germania: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche perché in campo ci andranno quelle che sarebbero le “seconde linee”: gente che praticamente giocherebbe titolare quasi dappertutto ma che per scelte tecniche rimane fuori. E allora l’obiettivo è quello di dimostrare di poterci essere nell’undici titolare. Con alcuni che lo hanno già dimostrato e che vogliono mettere in ulteriore difficoltà il tecnico. Ma andiamo a vedere insieme quali sono gli uomini che abbiamo scelto per voi.

Pronostici Ecuador-Germania: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. Stavolta Undav si prende una maglia da titolare dopo la doppietta decisiva della scorsa partita e ha un solo obiettivo. Continuare a segnare. Due palloni ha praticamente toccato e ha fatto due gol. Vive un momento magico e non vuole farlo finire. Insomma, parliamo di un giocatore che sicuramente è il maggiore candidato a trovare la via del gol.

Pronostici Ecuador-Germania
Pronostici Ecuador-Germania: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Passiamo adesso alla questione tiratori in porta: in mezzo al campo per la Germania maglia da titolare per Goretzka. Le conosciamo tutti le sue qualità: non solo attacca lo spazio con il giusto tempismo ma anche di testa, nelle situazioni di palla inattiva, è quell’uomo che riesce a prenderle quasi tutte. Ci aspettiamo una conclusione dentro lo specchio della porta. L’Ecuador deve vincere per cercare di andare avanti e sperare ancora, ma non sarà semplice. Qualcosa però si dovrebbe vedere: ed è per questo che Yeaboah e Valencia, almeno una conclusione dentro lo specchio della porta, dovrebbero riuscire a trovarla.

Ricapitolando: Undav marcatore plus, Goretzka, Yeaboah e Valencia over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 12,33 volte la posta. 

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