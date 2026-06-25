I pronostici di giovedì 25 giugno: Mondiali 2026, si chiudono i gironi D, E, F

I pronostici di giovedì 25 giugno, prosegue l’ultima giornata della fase a gironi: si giocano ben sei partite, spicca Ecuador-Germania

La goleada rifilata alla piccola Curaçao all’esordio e il 2-1 in rimonta contro la Costa d’Avorio nella seconda giornata hanno permesso alla Germania di qualificarsi ai sedicesimi con un turno d’anticipo. La sfida di East Rutherford contro l’Ecuador diventa dunque ininfluente ai fini della classifica del gruppo E per la selezione di Julian Nagelsmann: i tedeschi, a quota 6 punti, sono irraggiungibili per chiunque, anche in caso di sconfitta. Gli unici che potrebbero riacciuffarli sono gli ivoriani, ma la Mannschaft rimarrebbe in ogni caso davanti grazie al successo nello scontro diretto.

Nonostante il turnover massiccio di Nagelsmann, la fame di storia della Mannschaft e la qualità della panchina faranno la differenza. L’Ecuador sarà costretto a scoprirsi per cercare la vittoria della disperazione, un suicidio tattico contro una Germania che in transizione sa essere letale, anche con le riserve. Sulla scia della vittoria tedesca, la cronica incapacità della Tricolor di Beccacece di pungere negli ultimi metri e l’assetto sperimentale della Germania suggeriscono una partita in cui i teutonici controlleranno il ritmo senza bisogno di straripare. Nell’altra partita del girone la Costa d’Avorio non dovrebbe avere problemi nel superare Curaçao.

La Svezia ha enormi problemi di tenuta difensiva (13 gare di fila con almeno un gol subito), ma davanti possiede il talento ideale per far male con la coppia Gyokeres-Isak. Il Giappone è in uno stato di grazia totale, ma per centrare il primo posto giocherà una gara d’assalto, concedendo fisiologicamente spazi alle ripartenze svedesi. Ci può stare dunque il segno Gol, ma anche la combo 1X+Over 1.5 stuzzica. Attesa invece una vittoria con over 2,5 da parte dell’Olanda contro la Tunisia.

Con gli USA già qualificati e sicuri del primo posto e la Turchia clamorosamente eliminata, nel gruppo D non rimane che stabilire chi passerà come seconda e chi – eventualmente – come terza, sempre se rientrerà tra le migliori otto. Gli occhi, dunque, sono puntati sullo scontro diretto di Santa Clara tra Paraguay e Australia, entrambe appaiate a quota 3 punti grazie alle vittorie ottenute ai danni della selezione di Vincenzo Montella, battuta 2-0 dai Socceroos e 1-0 dall’Albirroja.

I numeri e gli scenari di classifica urlano a gran voce la parola “biscotto”. Il pari è il classico risultato perfetto che accontenta tutti: l’Australia passa aritmeticamente come seconda ed evita calcoli, mentre il Paraguay sale a 4 punti blindando il passaggio del turno tra le migliori terze. Il crollo verticale della quota sui mercati internazionali è l’indizio definitivo. Se la partita dovesse seguire i binari del pragmatismo e della prudenza, difficilmente vedremo ritmi folli o squadre sbilanciate. Con un Paraguay storicamente abbottonato e privo del suo faro Almiron, e un’Australia a cui basta lo 0-0 per far festa, le occasioni da gol saranno col contagocce.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X in Paraguay-Australia, Mondiali, venerdì ore 04:00

Vincenti

COSTA D’AVORIO (in Curaçao-Costa d’Avorio, Mondiali , giovedì ore 22:00)

(in Curaçao-Costa d’Avorio, Mondiali giovedì ore 22:00) OLANDA (in Tunisia-Olanda, Mondiali , venerdì ore 01:00)

(in Tunisia-Olanda, Mondiali venerdì ore 01:00) GIAPPONE o PAREGGIO (in Giappone-Svezia, Mondiali, venerdì ore 01:00)

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Le proposte MULTIGOL

Curaçao-Costa d’Avorio MULTIGOL 2-4 OSPITE

Tunisia-Olanda MULTIGOL 2-4 OSPITE

Giappone-Svezia MULTIGOL 1-3 CASA

Turchia-USA MULTIGOL 1-3 CASA



Ecuador-Germania MULTIGOL 1-2 OSPITE

Comparazione quota totale (Multigol): 6.62 GOLDBET ; 7.30 SPORTBET; 6.62 LOTTOMATICA

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Curaçao-Costa d’Avorio , Mondiali , giovedì ore 22:00

, , giovedì ore 22:00 Tunisia-Olanda, Mondiali, venerdì ore 01:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Giappone-Svezia , Mondiali , venerdì ore 01:00

, , venerdì ore 01:00 Turchia-USA, Mondiali, venerdì ore 04:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Giappone-Svezia, Mondiali, venerdì ore 01:00