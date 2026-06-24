Pronostico Ecuador-Germania: il divario resta ampio nonostante il turnover

Ecuador-Germania è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

La goleada rifilata alla piccola Curaçao all’esordio e il 2-1 in rimonta contro la Costa d’Avorio nella seconda giornata hanno permesso alla Germania di qualificarsi ai sedicesimi con un turno d’anticipo. La sfida di East Rutherford contro l’Ecuador diventa dunque ininfluente ai fini della classifica del gruppo E per la selezione di Julian Nagelsmann: i tedeschi, a quota 6 punti, sono irraggiungibili per chiunque, anche in caso di sconfitta. Gli unici che potrebbero riacciuffarli sono gli ivoriani, ma la Mannschaft rimarrebbe in ogni caso davanti grazie al successo nello scontro diretto.

Se Nagelsmann potrà permettersi di fare turnover nell’ultimo turno della fase a gironi e iniziare a pensare già alla sfida con una terza classificata dei gruppi A, B, C, D, F (lo sapremo solo a giornata ultimata) è principalmente merito dell’attaccante dello Stoccarda Undav, di nuovo determinante da subentrato. Dopo aver firmato un gol e due assist contro Curaçao nonostante il ct gli avesse preferito Havertz, l’ex Brighton sabato scorso ha letteralmente cambiato l’inerzia della partita con gli Elefanti, segnando prima la rete del pareggio e poi il gol che, in pieno recupero, ha regalato tre punti fondamentali alla Germania.

I tedeschi adesso mettono nel mirino quella che sarebbe la dodicesima vittoria di fila, tra amichevoli e gare ufficiali. In questo modo eguaglierebbero la loro striscia più lunga, tra il 1979 e il 1980, quando però si chiamavano ancora Germania Ovest e il muro di Berlino era più solido che mai.

La Tricolor a un passo dall’eliminazione

Nagelsmann, tuttavia, deve correre ai ripari per quanto riguarda una difesa che ha subito sempre gol in 5 delle ultime 6 partite e che non ha collezionato neppure un clean sheet nelle ultime otto partite dei Mondiali (la porta non rimane inviolata addirittura dalla finale mondiale del 2014 contro l’Argentina). Della porosità della retroguardia teutonica cercherà di approfittare l’Ecuador, costretto a vincere per provare a rientrare tra le otto migliori terze. Il secondo posto, infatti, è una chimera: improbabile che la Costa d’Avorio, a quota 3 punti, non riesca ad avere la meglio su Curaçao.

La Tricolor ha sprecato un incredibile bonus proprio contro i caraibici sabato scorso, facendosi ipnotizzare dall’eroico portiere Room (27 tiri totali e 2.84 xG non sono bastati per abbattere il muro di Advocaat). Un Mondiale finora deludente per la selezione di Sebastian Beccacece, ben messa in campo ma ancora alla ricerca del primo gol – all’esordio l’Ecuador aveva perso 1-0 con la Costa d’Avorio – sintomo di una preoccupante inconsistenza offensiva.

Beccacece contro la Germania spera in un sussulto del 36enne Valencia, a cui manca un gol per raggiungere quota 50 con la maglia della nazionale. Ad ogni modo non sono previste rivoluzioni: l’unica modifica potrebbe riguardare la posizione di Franco, che verrà spostato probabilmente qualche metro più avanti dopo aver ricoperto il ruolo di braccetto. Dall’altro lato, Nagelsmann ha in mente di far rifiatare diversi titolari per scongiurare eventuali infortuni: spazio quindi ai vari Baumann, Raum, Stiller e Amiri. Ovviamente in difesa non ci sarà Schlotterbeck, infortunatosi contro la Costa d’Avorio: il Mondiale per lui è già terminato.

Come vedere Ecuador-Germania in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Ecuador-Germania è in programma giovedì alle 22:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Ecuador-Germania anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

I precedenti tra le due nazionali sorridono nettamente alla Germania, che ha vinto entrambi gli incroci con un parziale complessivo di 7-2. L’Ecuador, inoltre, soffre terribilmente le sfide contro le big europee nell’ultimo turno del girone: nelle sue partecipazioni mondiali non è mai riuscito a battere una nazionale della UEFA alla terza giornata, pagando spesso il gap di cinismo sotto porta.

Nonostante il turnover massiccio di Nagelsmann, la fame di storia della Mannschaft e la qualità della panchina faranno la differenza. L’Ecuador sarà costretto a scoprirsi per cercare la vittoria della disperazione, un suicidio tattico contro una Germania che in transizione sa essere letale, anche con le riserve. Sulla scia della vittoria tedesca, la cronica incapacità della Tricolor di Beccacece di pungere negli ultimi metri e l’assetto sperimentale della Germania suggeriscono una partita in cui i teutonici controlleranno il ritmo senza bisogno di straripare. Un successo per 1-0 o 2-0 della Germania si sposa perfettamente con questa combo.

Le probabili formazioni di Ecuador-Germania

ECUADOR (3-5-2): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Franco, Moises Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1