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Pronostici Sudafrica-Corea del Sud: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Sudafrica-Corea del Sud: la squadra africana ha dimostrato di avere poche qualità. Gli asiatici vanno per il colpo grosso

Il Sudafrica ha mostrato di avere poche qualità nel corso di questo Mondiale. E la Corea del Sud, invece, ha fatto vedere non solo importanti doti tecniche ma anche mentali e fisiche. Insomma, gli asiatici secondo il nostro modesto avviso vanno per il colpaccio.

Pronostici Sudafrica-Corea del Sud
Pronostici Sudafrica-Corea del Sud: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ci si gioca il passaggio del turno. Alla Corea potrebbe bastare un punto per andare avanti, anzi, basterebbe un punto, ma crediamo che si possano prendere la vittoria Son e compagni. Andiamo, senza dilungarci troppo nella presentazione, a vedere chi sono gli uomini che potrebbero decidere il match.

Pronostici Sudafrica-Corea del Sud: le nostre scelte

Come marcatore scegliamo ovviamente Son, il giocatore più talentuoso di questa squadra, uno che ha fatto la differenza in Premier League per tanti anni e che non smette né di divertire né di divertirsi. Un giocatore totale che sa segnare in tutti i modi. Ha le carte in regola per indirizzare questo match, d’altronde viene impiegato come unico terminale offensivo della squadra e alle sue spalle agiscono due uomini.

Per quanto riguarda i tiri in porta occhio a King Lee del Psg: Luis Enrique lo potrebbe cedere questa estate – ci sono diverse squadre europee che lo prenderebbero volentieri, ma lui al momento è concentrato solo sulla propria nazionale e vuole mettersi in mostra. Siccome, come detto prima, il Sudafrica è poca cosa, lo specchio della porta lo potrebbe trovare in almeno due occasioni. Chiudiamo, infine, con Kim: il difensore è uno che va a saltare sempre di testa. Almeno una conclusione totale la dovrebbe riuscire a trovare.

Ricapitolando: Son marcatore plus, Lee Kang over 1,5 tiri in porta plus e Min.-Jae Kim over 0,5 tiri totali, su SportBet hanno un valore di 20,39 volte la posta. 

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