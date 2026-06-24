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I pronostici di mercoledì 24 giugno: Mondiali 2026, inizia l’ultima giornata della fase a gironi

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I pronostici di mercoledì 24 giugno, inizia l’ultima giornata della fase a gironi: si giocano ben sei partite, spicca Scozia-Brasile

Niente punteggi tennistici, ma dal Brasile ci si aspettava una prestazione convincente e netta dopo il mezzo passo falso all’esordio con il Marocco ed è puntualmente arrivata nella seconda giornata contro la cenerentola del gruppo C, Haiti, piegata senza grossi patemi con un perentorio 3-0. Sì, certo, non la si può considerare un test probante la sfida con i caraibici ma rispetto alla prima uscita la Seleçao è apparsa meno tesa, più sicura dei propri mezzi e soprattutto più libera mentalmente. Gli aggiustamenti chirurgici di Carlo Ancelotti, poi, hanno fatto il resto: Cunha, schierato al posto del più statico Igor Thiago al centro del tridente offensivo, è stato il migliore in campo (doppietta per lui), confermando la bontà della scelta del selezionatore.

I pronostici di mercoledì 24 giugno: Mondiali 2026, inizia l’ultima giornata della fase a gironi (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

La Scozia cercherà di abbattere un tabù storico: non ha mai vinto nessuno degli otto incontri disputati nella storia dei Mondiali contro rappresentative sudamericane. Tuttavia, nonostante la pesante assenza di Raphinha nella Seleçao, il divario tecnico e di passo tra le due nazionali resta marcato. Il Brasile oltretutto ha bisogno di vincere e di segnare per blindare il primato dall’assalto del Marocco, e l’ottimo stato di forma di Cunha e Vinicius risulterà decisivo per scardinare il fortino scozzese. Coi verdeoro spinti dalla necessità di fare gol in ottica differenza reti, immaginiamo una vittoria netta ma non larghissima della selezione di Ancelotti, che dovrebbe realizzare almeno un paio di reti. Vittorie in arrivo anche per Bosnia, Marocco e Corea del Sud.

Pronostici: la scelta del Veggente

X o GOL in Svizzera-Canada, Mondiali, mercoledì ore 21:00

Vincenti

  • BOSNIA (in Bosnia-Qatar, Mondiali, mercoledì ore 21:00)
  • BRASILE (in Scozia-Brasile, Mondiali, giovedì ore 00:00)
  • MAROCCO (in Marocco-Haiti, Mondiali, giovedì ore 00:00)
  • COREA DEL SUD (in Sudafrica-Corea del Sud, Mondiali, giovedì ore 03:00)
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Le proposte MULTIGOL

  • Bosnia-Qatar MULTIGOL 2-4 CASA
  • Marocco-Haiti MULTIGOL 2-4 CASA
  • Scozia-Brasile MULTIGOL 2-4 OSPITE
  • Sudafrica-Repubblica Ceca MULTIGOL 1-3 OSPITE
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Il “clamoroso”

X in Svizzera-Canada, Mondiali, mercoledì ore 21:00

 

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