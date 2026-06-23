Pronostico Svizzera-Canada: questo risultato fa comodo a entrambi

Svizzera-Canada è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Profumo di “biscotto” appena sfornato a Vancouver? La tentazione probabilmente c’è, perché con un pareggio Canada e Svizzera sarebbero certe del passaggio del turno, rispettivamente come prima e come seconda.

Di sicuro il segno X farebbe comodo ai Canucks, che hanno una migliore differenza reti rispetto agli elvetici (+6 contro +3) dopo i sei gol rifilati al Qatar nella seconda giornata – prima nazionale non europea o sudamericana a vincere con più di 5 gol di scarto in un Mondiale – ed evitando la sconfitta avrebbero la certezza di chiudere davanti a tutti ed affrontare ai sedicesimi una delle terze ripescate.

La selezione di Murat Yakin invece ha l’obbligo di vincere per garantirsi questo vantaggio nella fase ad eliminazione diretta: in caso di secondo posto andrebbe a sfidare la seconda classifica nel gruppo A (verosimilmente una tra Corea del Sud o Repubblica Ceca).

Ed in caso di sconfitta? Anche perdendo sia Canada che Svizzera hanno concrete possibilità di chiudere comunque tra le prime due: gli uomini di Jesse Marsch non potrebbero mai essere scavalcati dal Qatar, che venerdì scorso hanno travolto 6-0, mentre se dovessero essere raggiunti dalla Bosnia a quota 4 molto probabilmente resterebbero secondi grazie alla differenza reti, al momento decisamente abissale tra le due selezioni.

Yakin lancia Manzambi dal 1′?

Stesso discorso per la Nati, reduce dal 4-1 contro la Bosnia, crollata dopo oltre 70 minuti di assedio: man of the match lo straripante Manzambi, di nuovo decisivo (doppietta per il centrocampista del Friburgo) dopo essere subentrato dalla panchina. L’unico problema per gli elvetici, se dovessero avere la peggio con il Canada, sarebbe il Qatar, ma un eventuale sorpasso dei mediorientali è comunque uno scenario apocalittico, visto che attualmente non c’è storia a livello di differenza reti.

Yakin potrebbe lanciare dal 1′ Manzambi, un vero fattore nelle prime due partite, mentre Marsch dovrà fare a meno della mezzala del Sassuolo Koné, vittima del terribile fallo da parte del qatariota Modibo: il suo Mondiale è terminato e verrà sostituito da Saliba. Soltanto panchina per Alphonso Davies, non ancora al 100%, chi si candida per una maglia da titolare invece è il difensore centrale Bombito, nuovamente a disposizione dopo un infortunio che l’ha costretto a rimanere in panchina nella prima partita, contro la Bosnia. In attacco fiducia a David: l’attaccante della Juventus ha segnato tre reti contro il Qatar riscattando così l’opaca prestazione offerta nella prima uscita con i balcanici.

Come vedere Svizzera-Canada in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Svizzera-Canada è in programma mercoledì alle 21:00 (ora italiana) al BC Place di Vancouver, in Canada, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Svizzera-Canada anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 3.05 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet.

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Il pronostico

Quando un pareggio accontenta entrambe le squadre garantendo il passaggio del turno senza calcoli, la tentazione del “biscotto” diventa alta, soprattutto in un Mondiale logorante. La Svizzera bramerà il primo posto, ma col passare dei minuti il pragmatismo elvetico e la prudenza canadese potrebbero far convergere il match verso un pari perfetto che tutela i rispettivi sedicesimi di finale (occhio a squalifiche e infortuni in vista del primo match della fase sucessiva). Sulla scia del segno X, difficilmente vedremo le due squadre scoprirsi troppo oppure alzare i ritmi in modo forsennato. La Svizzera blinderà il primo tempo (come da statistica recente) e il Canada non avrà fretta di aggredire, preferendo gestire il pallone per proteggere il prezioso primato nel girone.

Le probabili formazioni di Svizzera-Canada

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Rieder, Embolo, Ndoye.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ali Ahmed; David, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1