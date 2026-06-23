Pronostico Bosnia-Qatar: c’è una sola strada per i sedicesimi

Bosnia-Qatar è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Potremmo tranquillamente presentarlo come uno “spareggio salvezza” il match che andrà in scena a Seattle tra Bosnia e Qatar e che si giocherà in contemporanea con Svizzera-Canada, l’altra partita che deciderà le sorti del gruppo B.

Una cosa è certa: balcanici e mediorientali ormai hanno pochissime chance di qualificarsi come primi oppure come secondi alla fase a eliminazione diretta. Se Svizzera e Canada dovessero pareggiare cucinando il più classico dei “biscotti”, infatti, neanche una vittoria basterebbe e a quel punto bisognerà sperare nel ripescaggio tra le otto migliori terze.

Ancora a secco di vittorie, gli uomini di Sergej Barbarez e quelli di Julen Lopetegui condividono l’ultimo posto nel raggruppamento: l’unico punto è frutto dei pareggi all’esordio contro canadesi ed elvetici ma ciò che è avvenuto nella seconda giornata ha dimostrato come Bosnia che Qatar non sianoall’altezza delle due squadre che al momento si spartiscono la vetta. Nonostante il rientro del totem Dzeko, la giustiziera dell’Italia negli spareggi mondiali giovedì è stata asfaltata dalla Svizzera dopo aver retto per 74 minuti: sui balcanici si è poi abbattuto l’uragano Manzambi (doppietta per il centrocampista del Friburgo) e l’espulsione di Muharemovic ha contribuito a rendere tutto più difficile per una Bosnia che tra l’84’ e il 97′ ha finito per incassare altre tre reti e vedere crollare tutto ad un tratto il proprio castello difensivo.

Qatar senza due titolari

Ben più netta la sconfitta del Qatar contro i padroni del casa del Canada, già avanti di tre gol a fine primo tempo. I Canucks non sono stati clementi come la Svizzera nella prima giornata.

Anche i numeri evidenziano un dominio incontrastato da parte delle selezione di Jesse Marsch, vittoriosa 6-0 (tris del centravanti juventino David), con gli uomini di Lopetegui mai in grado di affacciarsi nell’area canadese (0.22 xG). Sulla prestazione disastrosa dei qatarioti hanno ovviamente influito anche le espulsioni di Al-Amin, finito anzitempo sotto la doccia già a metà primo tempo, e di Madibo, che a inizio ripresa ha lasciato addirittura in nove gli Al-Annabi dopo un terribile fallo sul centrocampista canadese Koné, il cui Mondiale è già terminato.

Stando così le cose, un pareggio servirebbe a poco: con 2 punti in classifica le speranze di passare come migliore terza si riducono al lumicino, con appena il 5% di chance di superare i gironi. Serve assolutamente vincere, dunque, perché con 4 punti la qualificazione sarebbe quasi certa.

Come vedere Bosnia-Qatar in diretta tv e in streaming

La sfida Bosnia-Qatar è in programma mercoledì alle 21:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Comparazione quote

La vittoria della Bosnia è quotata a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet.

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Il pronostico

In una partita dove il segno X equivale di fatto ad un “suicidio” per entrambe, la Bosnia parte favorita grazie a una struttura fisica e un’esperienza europea decisamente superiori. Il Qatar si presenta a Seattle decimato dalle squalifiche di due titolari come Al-Amin e Madibo e con una tenuta difensiva totalmente evaporata contro il Canada. La fame di gol e la personalità di Dzeko secondo noi guiderà i balcanici verso i tre punti. Considerato l’obbligo assoluto di vincere, i tatticismi salteranno molto presto. Le praterie che si apriranno, unite ai macroscopici limiti difensivi palesati da entrambe le retroguardie nel turno precedente (11 gol subiti in 2 nel solo secondo turno), renderanno il match ricco di marcature.

Le probabili formazioni di Bosnia-Qatar

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

QATAR (4-3-3): Abunada; Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Brake; Laye, Fathi, Gaber; Edmilson Junior, Abdurisag, Afif.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1