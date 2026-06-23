Pronostici Bosnia-Qatar: marcatore e tiri in porta

Pronostici Bosnia-Qatar: Dzeko e compagni con una vittoria potrebbero passare anche migliore terza. Ecco le nostre scelte

Il pareggio al debutto contro il Canada è stato un lampo. Poi, la Bosnia, contro la Svizzera, ci ha rimesso le penne. Ma una vittoria contro il Qatar – una delle squadre materasso del torneo – potrebbe permettere a questa nazionale di andare avanti anche come una delle migliori terze. Con quattro punti è quasi certo.

Come detto l’appuntamento con i primi tre punti non dovrebbe mancare. Parliamo pur sempre di una nazionale che purtroppo ha eliminato l’Italia e che ha dimostrato, soprattutto nella fase di avvicinamento al Mondiale, di avere delle potenzialità. Ora, fino al momento non sono state sfruttate, ma crediamo che questo possa essere il match adatto per sorridere. Quindi, sotto, vediamo insieme le nostre scelte.

Pronostici Bosnia-Qatar: le nostre scelte

E’ arrivato il momento di Dzeko? Sì, proprio sì. La sua esperienza in un match del genere e la sua qualità faranno la differenza. La difesa del Qatar è molto ballerina, non riesce ad essere sicura, e in quegli spazi l’ex Inter, Roma e Fiorentina si può inserire senza particolari problemi. Il primo gol al mondiale è dietro l’angolo.

Questione tiri in porta, adesso: al suo fianco, nel reparto offensivo, dovrebbe esserci Demirovic. Un attaccante che in Germania ha sempre segnato e che continuerà sicuramente a farlo. Non solo un gol, ma noi crediamo che potrebbe trovare almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Siamo sicuri che creda anche lui questa possa essere la sua partita. Infine Alajbegovic: non ha fatto benissimo contro la Svizzera il giovanotto che è entrato nel mirino di molte squadre big europee. Ma ha personalità e voglia di rifarsi e il suo commissario tecnico dovrebbe dargli anche un’altra opportunità. Sì, almeno una conclusione dentro lo specchio della porta.

Infine, andando a ricapitolare: Dzeko marcatore plus, Demirovic over 1,5 tiri in porta plus e Alajbegovic over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 5,34 volte la posta.