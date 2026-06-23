I pronostici di martedì 23 giugno: Mondiali 2026, seconda giornata gruppi K e L

I pronostici di martedì 23 giugno, si chiude la seconda giornata coi gruppi K e L, in campo tra le altre anche Portogallo e Inghilterra
Tra le delusioni più grandi della prima giornata c’è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, protagonista di un sonoro flop contro la Repubblica Democratica del Congo (1-1). I lusitani si sono limitati a dominare il possesso (75%) producendo però la miseria di 0.65 xG. Eppure la partita si era messa subito sui binari giusti, con il bi-campione d’Europa Joao Neves in gol dopo appena sei minuti. Ma la selezione di Roberto Martinez – criticatissimo il ct – non ha sfondato, finendo per rendersi addirittura meno pericolosa dei congolesi, che nel finale avrebbero potuto persino vincerla se Bakambu non avesse preso il palo.
Il Portogallo non può proprio permettersi un secondo passaggio a vuoto che complicherebbe maledettamente la corsa ai sedicesimi prima del big match con la Colombia. Il probabile rientro di Ruben Dias blinderà la difesa, mentre la rabbia agonistica di CR7 e la qualità di Bernardo Silva e compagni saranno sufficienti per scardinare il muro di Cannavaro e segnare almeno due reti.
Al contrario del Portogallo, l’Inghilterra ha esordito alla grande e dovrebbe confermarsi anche contro il Ghana. La Croazia dopo la batosta dell’esordio non ha altro risultato a disposizione che la vittoria contro Panama. Si gioca anche Colombia-DR Congo, con i sudamericani leggermente favoriti.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Colombia-DR Congo, Mondiali, martedì ore 04:00
Vincenti
- PORTOGALLO (in Portogallo-Uzbekistan, Mondiali, martedì ore 19:00)
- INGHILTERRA (in Inghilterra-Ghana, Mondiali, martedì ore 22:00)
- CROAZIA (in Panama-Croazia, Mondiali, mercoledì ore 01:00)
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Le proposte MULTIGOL
- Portogallo-Uzbekistan MULTIGOL 2-4 CASA
- Inghilterra-Ghana MULTIGOL 2-4 CASA
- Panama-Croazia MULTIGOL 2-5
- Colombia-DR Congo MULTIGOL 1-3 CASA
Comparazione quota totale (Multigol): 3.79 GOLDBET ; 4.05 SPORTBET; 3.79 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
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