I pronostici di martedì 23 giugno: Mondiali 2026, seconda giornata gruppi K e L

I pronostici di martedì 23 giugno, si chiude la seconda giornata coi gruppi K e L, in campo tra le altre anche Portogallo e Inghilterra

Tra le delusioni più grandi della prima giornata c’è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, protagonista di un sonoro flop contro la Repubblica Democratica del Congo (1-1). I lusitani si sono limitati a dominare il possesso (75%) producendo però la miseria di 0.65 xG. Eppure la partita si era messa subito sui binari giusti, con il bi-campione d’Europa Joao Neves in gol dopo appena sei minuti. Ma la selezione di Roberto Martinez – criticatissimo il ct – non ha sfondato, finendo per rendersi addirittura meno pericolosa dei congolesi, che nel finale avrebbero potuto persino vincerla se Bakambu non avesse preso il palo.

Il Portogallo non può proprio permettersi un secondo passaggio a vuoto che complicherebbe maledettamente la corsa ai sedicesimi prima del big match con la Colombia. Il probabile rientro di Ruben Dias blinderà la difesa, mentre la rabbia agonistica di CR7 e la qualità di Bernardo Silva e compagni saranno sufficienti per scardinare il muro di Cannavaro e segnare almeno due reti.

Al contrario del Portogallo, l’Inghilterra ha esordito alla grande e dovrebbe confermarsi anche contro il Ghana. La Croazia dopo la batosta dell’esordio non ha altro risultato a disposizione che la vittoria contro Panama. Si gioca anche Colombia-DR Congo, con i sudamericani leggermente favoriti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Colombia-DR Congo, Mondiali, martedì ore 04:00

Vincenti

PORTOGALLO (in Portogallo-Uzbekistan, Mondiali , martedì ore 19:00)

(in Portogallo-Uzbekistan, Mondiali martedì ore 19:00) INGHILTERRA (in Inghilterra-Ghana, Mondiali , martedì ore 22:00)

(in Inghilterra-Ghana, Mondiali martedì ore 22:00) CROAZIA (in Panama-Croazia, Mondiali, mercoledì ore 01:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le proposte MULTIGOL

Portogallo-Uzbekistan MULTIGOL 2-4 CASA

Inghilterra-Ghana MULTIGOL 2-4 CASA

Panama-Croazia MULTIGOL 2-5



Colombia-DR Congo MULTIGOL 1-3 CASA

Comparazione quota totale (Multigol): 3.79 GOLDBET ; 4.05 SPORTBET; 3.79 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Panama-Croazia, Mondiali, mercoledì ore 01:00