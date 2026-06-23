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I pronostici di martedì 23 giugno: Mondiali 2026, seconda giornata gruppi K e L

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I pronostici di martedì 23 giugno, si chiude la seconda giornata coi gruppi K e L, in campo tra le altre anche Portogallo e Inghilterra

Tra le delusioni più grandi della prima giornata c’è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, protagonista di un sonoro flop contro la Repubblica Democratica del Congo (1-1). I lusitani si sono limitati a dominare il possesso (75%) producendo però la miseria di 0.65 xG. Eppure la partita si era messa subito sui binari giusti, con il bi-campione d’Europa Joao Neves in gol dopo appena sei minuti. Ma la selezione di Roberto Martinez – criticatissimo il ct – non ha sfondato, finendo per rendersi addirittura meno pericolosa dei congolesi, che nel finale avrebbero potuto persino vincerla se Bakambu non avesse preso il palo.

I pronostici di martedì 23 giugno: Mondiali 2026, seconda giornata gruppi K e L (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Il Portogallo non può proprio permettersi un secondo passaggio a vuoto che complicherebbe maledettamente la corsa ai sedicesimi prima del big match con la Colombia. Il probabile rientro di Ruben Dias blinderà la difesa, mentre la rabbia agonistica di CR7 e la qualità di Bernardo Silva e compagni saranno sufficienti per scardinare il muro di Cannavaro e segnare almeno due reti.

Al contrario del Portogallo, l’Inghilterra ha esordito alla grande e dovrebbe confermarsi anche contro il Ghana. La Croazia dopo la batosta dell’esordio non ha altro risultato a disposizione che la vittoria contro Panama. Si gioca anche Colombia-DR Congo, con i sudamericani leggermente favoriti.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Colombia-DR Congo, Mondiali, martedì ore 04:00

Vincenti

  • PORTOGALLO (in Portogallo-Uzbekistan, Mondiali, martedì ore 19:00)
  • INGHILTERRA (in Inghilterra-Ghana, Mondiali, martedì ore 22:00)
  • CROAZIA (in Panama-Croazia, Mondiali, mercoledì ore 01:00)
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Il “clamoroso”

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