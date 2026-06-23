Eastbourne e Maiorca, tocca ai pezzi grossi: i pronostici di mercoledì 24 giugno

Draper, Fritz, Tiafoe e Davidovich Fokina in campo tra Maiorca ed Eastbourne: ecco i pronostici dei match più caldi di mercoledì 24 giugno.

Mentre all’All England Club prendono ufficialmente il via le qualificazioni, i tornei di Eastbourne e Maiorca continuano a offrire match utilissimi per misurare lo stato di forma e le ambizioni dei campioni in gara. Il programma di mercoledì 24 giugno, nello specifico, mette sul tavolo quattro sfide particolarmente intriganti.

Ad Eastbourne, il match che più attira l’attenzione è senza ombra di dubbio quello tra Jack Draper e Jack Pinnington Jones, un derby britannico che promette intensità e anche perché no, scintille. Draper arriva con aspettative altissime e con la necessità di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane. Il connazionale proverà a sfruttare il fattore sorpresa, ma il divario resta importante e il numero uno di casa parte nettamente avanti.

Subito dopo toccherà a Taylor Fritz e Jan Choinski, altra sfida in cui il favorito è abbastanza chiaro. L’americano, che domenica scorsa ha sfiorato il titolo in palio ad Halle, ha già dimostrato più volte di sapersi esaltare su questa superficie e il suo percorso recente lo conferma tra i nomi più affidabili in questo segmento di stagione. Choinski può restare in partita a tratti, ma il peso specifico e l’esperienza di Fritz lo pongono in una situazione di netto vantaggio.

I favoriti dei match di Eastbourne e Maiorca

A Maiorca, invece, riflettori su Frances Tiafoe contro Ethan Quinn, un confronto a stelle e strisce che mette in palio punti e prestigio. Tiafoe – reduce dalla vittoria ad Halle contro Fritz – ha maggiore esperienza e una caratura complessiva superiore, mentre Quinn proverà a sfruttare leggerezza e fiducia. Sulla carta, però, l’equilibrio pende chiaramente dalla parte del più esperto.

Chiude il quadro Adam Walton contro Alejandro Davidovich Fokina: lo spagnolo gioca davanti al proprio pubblico e arriva con l’obiettivo di sfruttare il torneo di casa per consolidare fiducia. Walton è un avversario insidioso, ma il contesto favorisce nettamente l’iberico.

Draper IN Draper-Pinnington Jones

Fritz IN Fritz-Choinski

Tiafoe IN Tiafoe-Quinn

Davidovich Fokina IN Walton-Davidovich Fokina