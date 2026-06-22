Pronostici Giordania-Algeria: marcatore e tiri in porta

Pronostici Giordania-Algeria: due squadre che hanno bisogno di punti dopo la prima uscita con sconfitta. Le nostre scelte

Giordania e Algeria hanno perso al debutto. E hanno bisogno di punti per cercare di tenere viva la fiammella del passaggio del turno. Evidente che ci sia una squadra favorita rispetto all’altra: gli africani hanno dei giocatori di assoluto valore in rosa che possono in qualsiasi momento fare la differenza.

La Giordania, invece, che per la prima volta si è qualificata al Mondiale, di questi uomini non ne conosce. Esiste un buon gruppo, è evidente, ma di elementi in grado di cambiare il volto delle partite nemmeno l’ombra. Ecco perché il nostro pronostico pende tutto dalla parte della formazione “ospite”. E andiamo a vedere adesso quali sono le nostre scelte per questo match.

Pronostici Giordania-Algeria: ecco gli uomini decisivi

Partiamo dal marcatore. Gouiri del Marsiglia ha chiuso la sua annata con 8 gol in 22 presenze. Una stagione importante, senza dubbio. Nel primo match ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra, ma adesso avrà di fronte una nazionale che non pare all’altezza della situazione. Non possiamo non esprimere per lui il nostro pronostico. Almeno un gol lo dovrebbe riuscire a trovare.

Continuiamo, invece, con quell’uomo che potrebbe trovare almeno in una occasione lo specchio della porta avversaria: il profilo è quello di Amoura, che ha abilità importanti sottoporta, ma che riesce anche ad essere incisivo quando ci deve provare dalla distanza. Insomma, almeno due conclusioni nello specchio da questo elemento ce le possiamo aspettare, così come ci possiamo aspettare almeno un Assist da Mahrez. Ma anche un rete non è escludere da un giocatore che, tecnicamente, è il migliore di tutti.

Ricapitolando, quindi: Gouiri marcatore plus, Amoura over 1,5 tiri in porta plus e Mahrez Assist DUO, su SportBet hanno un valore di 12,15 volte la posta.