I pronostici di lunedì 22 giugno: Mondiali 2026, seconda giornata gruppi I e J

I pronostici di lunedì 22 giugno, al via la seconda giornata dei gruppi I e J, in campo tra le altre anche Francia e Argentina
I Mondiali di Francia, Argentina e Norvegia sono iniziati alla grande, sotto il segno dei big: Mbappé ha realizzato una doppietta nel 3-1 al Senegal, Messi addirittura una tripletta all’Algeria e Haaland ha confermato il suo ineguagliabile senso del gol contro l’Iraq. Girone in discesa per tutte e tre le nazionali, in modo particolare per la Francia che in questa seconda sfida se la vedrà con l’abbordabile Iraq: facilmente prevedibile una nuova goleada.
Più complicati i compiti per Argentina e Norvegia, rispettivamente contro l’Austria – vittoriosa all’esordio – e il Senegal, che dopo la sconfitta dell’esordio non può permettersi un’altra sconfitta. In campo andrà anche l’Algeria, che per avere speranze di qualificazione – anche eventualmente come ripescata tra le migliori terze – a causa del pesante passivo con l’Argentina dovrà provare non solo a vincere contro l’Algeria ma segnare anche un alto numero di reti.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 2,5 in Francia-Iraq, Mondiali, lunedì ore 23:00
Vincenti
- ARGENTINA (in Argentina-Austria, Mondiali, lunedì ore 19:00)
- NORVEGIA O PAREGGIO (in Norvegia-Senegal, Mondiali, martedì ore 02:00)
- ALGERIA (in Giordania-Algeria, Mondiali, martedì ore 05:00)
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Le proposte MULTIGOL
- Francia-Iraq MULTIGOL 3-6
- Argentina-Austria MULTIGOL 2-4 CASA
- Norvegia-Senegal MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE
- Giordania-Algeria MULTIGOL OSPITE 2-4
Comparazione quota totale (Multigol): 8.44 GOLDBET ; 8.82 SPORTBET; 8.44 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Norvegia-Senegal, Mondiali, martedì ore 02:00
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