A Eastbourne è già caccia agli ottavi: i favoriti di martedì 23 giugno

Wimbledon si avvicina e sui prati inglesi si alza il livello: quattro match chiave a Eastbourne con diversi equilibri ancora tutti da scrivere.

Fiducia, ritmo e risposte. È di questo che i tennisti del circuito maggiore vanno in cerca in queste settimane, che sappiamo essere preparatorie al torneo di Wimbledon e, in quanto tali, calde e cruciali sotto ogni punto di vista. Tanto più che la stagione sull’erba è talmente breve che ogni appuntamento su questa superficie ha un peso specifico non indifferente.

Il programma di martedì 23 giugno, nello specifico, mette sul tavolo quattro confronti interessanti che si giocheranno all’Atp di Eastbourne, tra equilibri sottili, favoriti chiamati a confermarsi e outsider pronti a giocarsi le proprie carte. In calendario c’è, per iniziare, il faccia a faccia tra Daniel Altmaier e Aleksandar Kovacevic, probabilmente il match più incerto della giornata.

Il tedesco era inizialmente il favorito sulla carta, ma il progressivo abbassamento delle quote racconta di una sfida apertissima e dall’esito incerto. Altmaier porta in dote maggiore esperienza e un livello medio più consolidato, mentre Kovacevic ha mostrato buone cose nelle ultime settimane e proverà a sfruttare il momento. Alla fine, però, il tedesco sembra avere ancora un piccolo margine di vantaggio.

Atp Eastbourne, i favoriti per il passaggio del turno

C’è poi grande attenzione sulla sfida tra Matteo Arnaldi e Giles Hussey, con l’azzurro nettamente favorito. Dopo la brillante cavalcata al Roland Garros, Arnaldi ha affrontato le qualificazioni ed è ripartito dall’erba con la necessità di adattarsi in fretta a una superficie molto diversa. Il talento e la fiducia accumulata nelle ultime settimane lo pongono comunque in una posizione di vantaggio abbastanza chiara contro un avversario che proverà soprattutto a sfruttare il fattore campo.

Interessante anche Janson Brooksby e Aleksandar Vukic, sfida che vede l’americano partire avanti. Brooksby sta ritrovando progressivamente continuità e sembra aver rimesso ordine nel proprio tennis, mentre Vukic arriva con meno certezze e con risultati recenti meno convincenti.

Chiude il quadro lo scontro tra Roman Andres Burruchaga e Arthur Fery, con il britannico favorito. Fery ha già dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio su questa superficie e, spinto dal pubblico di casa, parte con qualcosa in più rispetto all’argentino.

Altmaier IN Altmaier-Kovacevic

Arnaldi IN Arnaldi-Hussey

Brooksby IN Brooksby-Vukic

Fery IN Burruchaga-Fery