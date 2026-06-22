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A Eastbourne è già caccia agli ottavi: i favoriti di martedì 23 giugno

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Wimbledon si avvicina e sui prati inglesi si alza il livello: quattro match chiave a Eastbourne con diversi equilibri ancora tutti da scrivere.

Fiducia, ritmo e risposte. È di questo che i tennisti del circuito maggiore vanno in cerca in queste settimane, che sappiamo essere preparatorie al torneo di Wimbledon e, in quanto tali, calde e cruciali sotto ogni punto di vista. Tanto più che la stagione sull’erba è talmente breve che ogni appuntamento su questa superficie ha un peso specifico non indifferente.

Arnaldi
A Eastbourne è già caccia agli ottavi: i favoriti di martedì 23 giugno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il programma di martedì 23 giugno, nello specifico, mette sul tavolo quattro confronti interessanti che si giocheranno all’Atp di Eastbourne, tra equilibri sottili, favoriti chiamati a confermarsi e outsider pronti a giocarsi le proprie carte. In calendario c’è, per iniziare, il faccia a faccia tra Daniel Altmaier e Aleksandar Kovacevic, probabilmente il match più incerto della giornata.

Il tedesco era inizialmente il favorito sulla carta, ma il progressivo abbassamento delle quote racconta di una sfida apertissima e dall’esito incerto. Altmaier porta in dote maggiore esperienza e un livello medio più consolidato, mentre Kovacevic ha mostrato buone cose nelle ultime settimane e proverà a sfruttare il momento. Alla fine, però, il tedesco sembra avere ancora un piccolo margine di vantaggio.

Atp Eastbourne, i favoriti per il passaggio del turno

Altmaier
Atp Eastbourne, i favoriti per il passaggio del turno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

C’è poi grande attenzione sulla sfida tra Matteo Arnaldi e Giles Hussey, con l’azzurro nettamente favorito. Dopo la brillante cavalcata al Roland Garros, Arnaldi ha affrontato le qualificazioni ed è ripartito dall’erba con la necessità di adattarsi in fretta a una superficie molto diversa. Il talento e la fiducia accumulata nelle ultime settimane lo pongono comunque in una posizione di vantaggio abbastanza chiara contro un avversario che proverà soprattutto a sfruttare il fattore campo.

Interessante anche Janson Brooksby e Aleksandar Vukic, sfida che vede l’americano partire avanti. Brooksby sta ritrovando progressivamente continuità e sembra aver rimesso ordine nel proprio tennis, mentre Vukic arriva con meno certezze e con risultati recenti meno convincenti.

Chiude il quadro lo scontro tra Roman Andres Burruchaga e Arthur Fery, con il britannico favorito. Fery ha già dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio su questa superficie e, spinto dal pubblico di casa, parte con qualcosa in più rispetto all’argentino.

Altmaier IN Altmaier-Kovacevic
Arnaldi IN Arnaldi-Hussey
Brooksby IN Brooksby-Vukic
Fery IN Burruchaga-Fery

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