I pronostici di domenica 21 giugno: Mondiali 2026, seconda giornata gruppi G e H

I pronostici di domenica 21 giugno, al via la seconda giornata dei gruppi G e H, in campo tra le altre anche Belgio e Spagna
Vozinha è un nome che i tifosi spagnoli ricorderanno a lungo ma in chiave tutt’altro che positiva. L’eroica prestazione del portiere 40enne di Capo Verde lunedì scorso ha impedito alla Spagna di prendersi i primi tre punti del Mondiale nordamericano, regalando un pareggio assolutamente insperato alla piccola selezione dell’arcipelago africano, al debutto assoluto nella manifestazione iridata.
Lo 0-0 del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è dunque diventato il risultato più sorprendente e clamoroso della prima giornata della fase a gironi. La selezione di Luis de la Fuente, senza i due grandi protagonisti di Euro 2024 Lamine Yamal e Nico Williams – entrambi non al meglio ed entrati solo nella ripresa – è apparsa troppo compassata e prevedibile. E il dominio del possesso (74%) non è bastato per tradurre l’enorme mole di gioco in gol.
Dalla Roja, la principale favorita per la vittoria finale insieme alla Francia, ci si aspetta però un immediato riscatto, già a partire dalla sfida con l’Arabia Saudita, che andrà in scena nuovamente ad Atlanta. La Spagna non può assolutamnete permettersi un altro passaggio a vuoto e l’inserimento dal 1′ di Lamine Yamal e Nico Williams cambierà totalmente il volto dell’attacco di de la Fuente. Probabile un monologo iberico con clean sheet per Unai Simon.
Anche il gruppo G rientra tra quelli in cui non si è delineata alcuna gerarchia dopo la prima giornata. Il Belgio ha pareggiato 1-1 con l’Egitto, mentre tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2. I Diavoli Rossi, nettamente favoriti per il primo posto in questo girone, non hanno entusiasmato più di tanto, ma c’è da dire che di fronte avevano una squadra veramente ben messa in campo, che ha dimostrato fin da subito di avere intenzioni bellicose pressando in modo ordinato e compatto, muovendosi bene senza palla e scegliendo una fastidiosa (per il Belgio, ovviamente) marcatura uomo su uomo che ha mandato in tilt la selezione di Rudi Garcia.
Il Belgio ha un disperato bisogno dei tre punti per spazzare via le critiche post-esordio ed il probabile inserimento di Lukaku dal 1′ garantirà la profondità e soprattutto i gol mancati nel debutto. Contro una difesa iraniana apparsa distratta e fragile, la qualità di De Bruyne e la velocità di Doku faranno la differenza in una partita da almeno tre reti complessive.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 2,5 in Spagna-Arabia Saudita, Mondiali, domenica ore 18:00
Vincenti
- BELGIO (in Belgio-Iran, Mondiali, domenica ore 21:00)
- URUGUAY (in Uruguay-Capo Verde, Mondiali, lunedì ore 00:00)
- EGITTO (in Nuova Zelanda-Egitto, Mondiali, lunedì ore 03:00)
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Il “clamoroso”
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