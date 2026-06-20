Pronostico Uruguay-Capo Verde: il blocco basso non spaventa Bielsa

Uruguay-Capo Verde è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Capo Verde, alla sua prima partecipazione al Mondiale, non poteva sognare un esordio migliore. Gli Squali Blu sembravano la vittima sacrificale alla vigilia della partita con la Spagna campione d’Europa in carica, che avrebbe dovuto fare un sol boccone della rappresentativa del piccolo arcipelago africano, a giudicare dai valori in campo. Ed invece la Roja è andata a sbattere contro l’eroico Vozinha: a 40 anni suonati il portiere capoverdiano ha tirato fuori la prestazione più importante della sua carriera, erigendo un vero e proprio muro davanti alla porta.

Gli uomini di Bubista, in ogni caso, sono stati eccezionali nell’anestetizzare l’attacco di una delle principali favorite per la vittoria del Mondiale, approfittando anche delle pesanti assenze delle stelle Yamal e Nico Williams (il primo, a mezzo servizio, è entrato solamente nella ripresa, il secondo a una manciata di minuti dal fischio finale). Capo Verde è riuscita a strappare un punto nonostante gli spagnoli abbiano tenuto praticamente sempre la palla tra i piedi (74% del possesso) ed abbiano affettuato ben 27 tiri totali, di cui 7 in porta (colpito anche un legno). Segno che il cosiddetto blocco basso – linee molto vicine tra di loro – ha funzionato alla grande.

Bielsa rivoluziona l’attacco?

Bubista, insomma, può ancora sognare la qualificazione – nel gruppo H tutte le squadre sono a quota 1 punto – e spera di ripetersi a Miami contro l’Uruguay di Marcelo Bielsa, a sua volta fermato all’Hard Rock Stadium da una coriacea Arabia Saudita (1-1).

I numeri della Celeste non sono poi così diversi da quelli della Spagna: tanto possesso, tante occasioni (27 tiri totali contro 7) ma alla fine Valverde e compagni si sono dovuti accontentare di un punticino, dopo aver clamorosamente rischiato di rimanere a mani vuote. L’Arabia Saudita, infatti, si era addirittura portata in vantaggio, sbloccandola a fine primo tempo con Al-Amri (lesto ad approfittare di una dormita della difesa), e l’assedio degli uruguaiani si è protratto fino al minuto 80, quando Maxi Araujo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Bielsa trafiggendo Al-Owais con un tiro forte e preciso. La partita con i sauditi ha confermato l’assenza di un bomber di razza in quest’Uruguay, un Cavani o un Suarez per intenderci. La punta a cui si è affidato El Loco è Darwin Nunez, il quale però sta attraversando un momento difficilissimo.

Non è un caso che la Celeste sia diventata più pericolosa proprio quando il commissario tecnico, stupendo tutti, ha deciso di togliere l’ex centravanti del Liverpool, accentrando Valverde e schierando Vinas nel ruolo di prima punta. Proprio per questo motivo contro i capoverdiani Bielsa potrebbe passare al 4-3-3, posizionando l’attaccante del Real Oviedo al centro del tridente offensivo e lasciando in panchina il fromboliere dell’Al-Hilal.

Come vedere Uruguay-Capo Verde in diretta tv e in streaming

Uruguay-Capo Verde è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Celeste di Bielsa ha una qualità tecnica e un’intensità di gioco troppo elevate per mancare ancora l’appuntamento con i tre punti, fondamentali per la qualificazione. Ci aspettiamo una vittoria dell’Uruguay che imporrà il proprio ritmo, ma contro il collaudato e organizzato blocco basso di Capo Verde non sarà una goleada esagerata: il computo totale delle reti del match rimarrà blindato tra l’uno e i tre gol complessivi. El Loco chiederà ai suoi un approccio feroce per evitare di accumulare il nervosismo visto nella gara d’esordio. La Celeste cercherà di aggredire altissimo la costruzione capoverdiana per sbloccare la pratica già nei primi 45 minuti e costringere gli avversari a uscire dalla propria area.

Le probabili formazioni di Uruguay-Capo Verde

URUGUAY (4-3-3): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Vinas, Maximiliano Araujo.

CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Lopes Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, Jovane Cabral; Livramento.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0