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Pronostico Nuova Zelanda-Egitto: i Faraoni spezzano la “maledizione”

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Nuova Zelanda-Egitto è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In barba a chi la dava per spacciata in un girone in cui le gerarchie sembravano già ben delineate, la Nuova Zelanda alla vigilia della seconda giornata della fase a gruppi continua ad avere – sulla carta – le stessa possibilità di approdare alla fase ad eliminazione diretta di Belgio, Egitto e Iran grazie al prezioso punto conquistato all’esordio nella sfida con Taremi e compagni. Gli All Whites non hanno affatto demeritato nel match di Inglewood, approfittando della scarsa concentrazione degli iraniani, evidentemente distratti dai problemi logistici e dalle pressioni di natura geopolitica che stanno fronteggiando sin da quando sono atterrati in Nordamerica.

Just
Pronostico Nuova Zelanda-Egitto: i Faraoni spezzano la “maledizione” (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Fatto sta che la selezione di Darren Bazeley, checché ne dica il ranking – occupa la posizione più bassa tra le partecipanti a Mondiale – ha tenuto testa all’Iran all’interno di un vivace e sorprendente 2-2, andando addirittuta in vantaggio due volte con l’insospettabile Just, autore di una doppietta e indiscusso man of the match.

Il centravanti del Nottingham Forest Wood, l’uomo a cui Bazeley chiedeva i gol, si è invece trasformato in assist-man. In entrambe le occasioni è stato lui a servire l’esterno classe 2000 che oggi gioca nel campionato scozzese con il Motherwell e che da ragazzino in Nuova Zelanda chiamavano “Kiwi Messi” per la capacità di dribbling.

Egitto solidissimo

Un pareggio che lascia un po’ di rammarico ma che allo stesso tempo non può non fare felici gli All Whites, che hanno scongiurato il rischio di chiudere a zero la fase a gironi.

Ashour
Pronostico Nuova Zelanda-Egitto: i Faraoni spezzano la “maledizione” (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’Egitto, tuttavia, ha uno spessore diverso rispetto all’Iran e servirà un’impresa ancora più grande per evitare la sconfitta anche contro i Faraoni. L’autostima degli uomini di Hossam Hassan, come quella dei neozelandesi, è alle stelle: all’esordio hanno sfoderato una  prestazione solidissima contro il Belgio di De Bruyne e Doku, nonostante un Salah sottotono. Soprattutto nella prima frazione di gioco, l’Egitto è riuscito a mettere in grande difficoltà i Diavoli Rossi restando compatto e aggredendo costantemente i portatori di palla avversari, con un’aggressività e una determinazione davvero sbalorditiva.

Passati in vantaggio dopo soli venti minuti con Ashour, i Faraoni hanno retto fino al 66′, quando il ct del Belgio Garcia ha deciso di inserire una vera prima punta, Lukaku, capace di mettere subito pressione alla difesa e provocare lo sfortunato autogol di Hany (1-1).

Come vedere Nuova Zelanda-Egitto in diretta tv e in streaming

Nuova Zelanda-Egitto è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 03:00 (ora italiana) al BC Place di Vancouver, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Egitto è quotata a 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.62 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.72 su GoldbetLottomatica e a 1.73 su Sportbet.

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Il pronostico

L’Egitto contro il Belgio ha dimostrato una solidità strutturale ed un’intensità nei duelli che la Nuova Zelanda farà enorme fatica a reggere per 90 minuti. Con la necessità di spezzare il digiuno mondiale – ben 9 gare senza vittorie – per non eguagliare il primato negativo dell’Honduras, il divario tecnico e l’esperienza dei nordafricani faranno la differenza. Il segno Under 2.5 si può abbinare alla vittoria dei Faraoni: Hassan fa della fase difensiva il suo credo assoluto e la lezione del secondo tempo contro i belgi spingerà l’Egitto a una gestione più accorta una volta trovato il vantaggio. Ci aspettiamo una gara molto tattica, dove i nordafricani cercheranno di addormentare i ritmi bloccando sul nascere l’ipotesi di un’altra impresa neozelandese.

Le probabili formazioni di Nuova Zelanda-Egitto

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.
EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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