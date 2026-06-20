Pronostico Belgio-Iran: si volta pagina con gli aggiustamenti tattici

Belgio-Iran è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Anche il gruppo G rientra tra quelli in cui non si è delineata alcuna gerarchia dopo la prima giornata. Il Belgio ha pareggiato 1-1 con l’Egitto, mentre tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2. I Diavoli Rossi, nettamente favoriti per il primo posto in questo girone, non hanno entusiasmato più di tanto, ma c’è da dire che di fronte avevano una squadra veramente ben messa in campo, che ha dimostrato fin da subito di avere intenzioni bellicose pressando in modo ordinato e compatto, muovendosi bene senza palla e scegliendo una fastidiosa (per il Belgio, ovviamente) marcatura uomo su uomo che ha mandato in tilt la selezione di Rudi Garcia.

Fumoso è l’aggettivo che potremmo utilizzare per descrivere il Belgio nel primo tempo: De Bruyne spaesato, De Ketelaere troppo isolato e poco incisivo nelle vesti di falso nueve, nessuno insomma che riuscisse ad illuminare, a trovare quel guizzo in grado di eludere la pressione egiziana e bucare il loro fortino.

Il vantaggio dei Faraoni dopo 20 minuti con Ashour, infatti, non ha stupito più di tanto. Messo alle strette, Garcia l’ha aggiustata con l’inserimento a metà ripresa dell’unico attaccante di ruolo, Lukaku, che appena entrato con la sua fisicità ha immediatamente attaccato lo spazio e, sfruttando un cross di De Bruyne, ha creato i presupposti per la sfortunata autorete di Hany. Un episodio che ha avuto un impatto non indifferente a livello psicologico sugli egiziani, ai quali è rimasto il rammarico di non aver trovato la rete del raddoppio.

Iran, la testa è altrove

Belgio che cercherà di rifarsi nella seconda giornata contro l’Iran: il Team Melli ha indubbiamente sprecato un’occasione ghiottissima non andando oltre un pareggio con i neozelandesi, visto che un’eventuale vittoria avrebbe certamente significato sedicesimi (anche come migliore terza).

Tenendo conto però delle ben note vicissitudini che sta attraversando questa selezione (basti pensare che Taremi e compagni hanno finanche subito la contestazione di una parte degli iraniani emigrati negli Stati Uniti che combattono l’attuale regime di Teheran e che considerano la nazionale espressione dello stesso) qualche disattenzione era da mettere in conto.

L’Iran, infatti, è andato due volte in svantaggio contro la rappresentativa che a inizio torneo aveva il peggior ranking FIFA in assoluto ma in entrambe le occasioni è riuscito a rispondere, prima con Rezaeian e poi con Mohebi. Il ct Amir Ghalenoei dovrà correre ai ripari in vista della sfida con il Belgio, anche se a quanto pare non ha alcuna intenzione di modificare l’assetto tattico: sarà ancora 4-4-2, con il solito Taremi punto di riferimento offensivo, supportato in attacco da Moghanlou. Dall’altro lato, invece, Garcia deve scegliere se riproporre De Ketelaere nel ruolo di prima punta oppure se dare fiducia a Lukaku dal 1′. Niente da fare per Debast, che sta meglio ma non potrà ancora essere a disposizione dell’ex allenatore di Roma e Napoli.

Come vedere Belgio-Iran in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Belgio-Iran è in programma domenica alle 21:00 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Belgio-Iran anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Il Belgio ha un disperato bisogno dei tre punti per spazzare via le critiche post-esordio ed il probabile inserimento di Lukaku dal 1′ garantirà la profondità e soprattutto i gol mancati nel debutto. Contro una difesa iraniana apparsa distratta e fragile, la qualità di De Bruyne e la velocità di Doku faranno la differenza in una partita da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Belgio-Iran

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Yousefi; Moghanlou, Taremi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1