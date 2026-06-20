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Pronostici Uruguay-Capo Verde: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Uruguay-Capo Verde: la nazionale di Bielsa troverà di fronte un muro che dovrà abbattere. Le nostre scelte

Un muro da abbattere, quello di Capo Verde. Che, alla prima partita di questo Mondiale contro la Spagna ha tenuto. Grazie anche al nuovo eroe nazionale, il portiere Vozinha di oltre 40 anni che si è preso i meriti, giustamente, del primo clamoroso punto strappato a una delle nazionali favorite.

Pronostici Uruguay-Capo Verde
Pronostici Uruguay-Capo Verde: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma i sogni sono destinati a durare poco, soprattutto perché parliamo di una squadra che poco ha creato e che si è davvero solo difesa. Insomma, l’Uruguay sa benissimo di avere una grossa opportunità – potrebbe quasi staccare il pass con un turno d’anticipo – e la vuole sfruttare nel migliore dei modi. Andiamo quindi a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero prendere la scena.

Pronostici Uruguay-Capo Verde: le scelte

Il marcatore che scegliamo è uno di quei giocatori che sono in grado di trascinare sempre. In ogni momento della partita. Valverde al Real Madrid ha disputato, sotto l’aspetto personale, una stagione straordinaria. Non è stato il migliore al debutto, ma ha le carte in regola e la personalità per rifarsi. Questa volta non solo tiri in porta, ma direttamente nel tabellino come marcatore.

Pronostici Uruguay-Capo Verde
Pronostici Uruguay-Capo Verde: le scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Passiamo invece all’assist: lui ha segnato nel match d’apertura, ma Araujo è più un uomo da ultimo passaggio più che da gol. Gioca a sinistra nel tridente dietro l’unica punta e si potrebbe trovare assolutamente nelle condizioni di servire un compagno di reparto. Sì, scelta fatta. Così come non possiamo scegliere in un match del genere Nunez, in procinto di tornare a giocare in Europa, che contro Capo Verde dovrebbe riuscire a trovare almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Non è complicato, parliamoci chiaro.

Ricapitolando: Valverde marcatore plus, Araujo Assist DUO e Nunez over 1,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 30,09 volte la posta. 

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