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Pronostici Nuova Zelanda-Egitto: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Nuova Zelanda-Egitto: Salah e soci si giocano una grossa fetta di qualificazione. Ecco i nostri uomini

Ha dimostrato di essere una squadra seria la Nuova Zelanda, riuscendo a pareggiare contro l’Iran al debutto. Lo stesso ha fatto l’Egitto di Salah che ha fermato il Belgio. Insomma, i Faraoni in questo match si giocano una grossa fetta di qualificazione.

Pronostici Nuova Zelanda-Egitto
Pronostici Nuova Zelanda-Egitto: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Evidente ci sia una squadra favorita ed è quella nella quale giocano uomini che durante l’anno si mettono in mostra in Premier League. Non solo l’ex Roma e Fiorentina, ma anche Marmoush, uno straordinario attaccante in forza al Manchester City. Detto questo, e senza dilungarci oltre, andiamo a vedere insieme chi, secondo noi, potrebbero essere gli uomini decisivi in questo match.

Pronostici Nuova Zelanda-Egitto, le scelte

Sulla prima linea, davanti a tutti gli altri compagni, il posto è di Marmoush, appunto. Un attaccante che unisce qualità tecniche ad una forza fisica disarmante in alcuni casi. Il suo primo match è stato decisamente sottotono, ma si deve e può rialzare in questa sfida. E da lui ci aspettiamo almeno una rete. La può trovare realmente in tutti i modi possibili.

Pronostici Nuova Zelanda-Egitto
Pronostici Nuova Zelanda-Egitto, le scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ashour, invece, ha piazzato quel colpaccio dal limite dell’area di rigore – dopo un controllo strepitoso – cha ha permesso all’Egitto di passare contro il Belgio. Anche in questo match potrebbe serenamente trovare una conclusione dentro lo specchio della porta neozelandese. Che concede anche qualcosa di troppo secondo quelli che sono i nostri gusti. Anche Salah ha dimostrato di essere un giocatore ancora vivo. Ha i tempi come al solito di inserimento e molto spesso si ritrova a giocare davanti ai compagni. Da uno come lui, infine, almeno due conclusioni dentro lo specchio dei pali.

Ricapitolando: Marmoush marcatore plus, Salah over 1,5 tiri in porta plus e Ashour over 0,5 tiri in porta plus su SportBet hanno un valore di 8,41 volte la posta.

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