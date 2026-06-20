Pronostici Belgio-Iran: marcatore e tiri in porta

Pronostici Belgio-Iran: dopo il pareggio al debutto la squadra di Garcia cerca la prima vittoria. Le nostre scelte

Ha pareggio al debutto il Belgio di Rudi Garcia. Si sa, l’emozione della prima partita del Mondiale ogni tanto può giocare degli brutti scherzi. La cosa positiva è che dopo essere andati sotto è arrivata la reazione, merito anche di Lukaku.

E l’attaccante del Napoli, nel match contro l’Iran, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto. Ha dimostrato di essersi, sia fisicamente che mentalmente, quindi ci aspettiamo possa tornare a segnare. Vabbè, vi abbiamo spoilerato praticamente quella che è la nostra scelte. Ma andiamo a motivarla e andiamo a vedere poi quali sono gli altri nomi da tenere in considerazione.

Pronostici Belgio-Iran: ecco le nostre scelte

Dicevamo, quindi: marcatore Romelu Lukaku. Poi è vero che il gol non è stato assegnato a lui perché era un’autorete, ma lui era lì, pronto, pochi istanti dopo l’ingresso in campo, nel cuore dell’area di rigore avversaria. Come detto dovrebbe trovare spazio dal primo minuto: e segnare, ovvio.

Insieme a lui nel tabellino ci potrebbe finire anche De Bruyne: questa volta in veste di assist-man. Qualche giocata l’ha fatta vedere, qualcosa di unico si è visto. Ora però serve mettere il compagno – noi speriamo e crediamo Lukaku – nella possibilità di segnare. Crediamo che uno che abbia queste qualità tecniche ci possa riuscire.

Infine passiamo ai tiratori in porta: Doku ha dimostrato di essere davvero uno dei pochi in grado di saltare l’uomo con regolarità. Ha calciato in porta e contro l’Iran noi crediamo ci possa riuscire almeno due volte. Infine, una conclusione, magari anche dalla distanza, per Tielemans.

Ricapitolando, quindi: Lukaku marcatore plus, De Bruyne Assist DUO, Doku over 1,5 tiri in porta plus e Tielemans over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 30,23 volte la posta.