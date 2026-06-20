I pronostici di sabato 20 giugno: Mondiali 2026, seconda giornata gruppi E e F

I pronostici di sabato 20 giugno, al via la seconda giornata dei gruppi E e F, in campo tra le altre anche Olanda e Germania

Al comando della classifica del gruppo F non c’è l’Olanda e nemmeno il Giappone. Dopo i primi novanta minuti della fase a gironi in cima a questo raggruppamento, in solitaria, troviamo la Svezia della coppia d’attacco da oltre 200 milioni di euro formata da Gyokeres e Isak. Quella selezione che si è qualificata al Mondiale grazie al piazzamento in Nations League e nonostante la figuraccia nelle qualificazioni. Gli scandinavi, approfittando del calendario e dello scontro diretto tra Oranje e nipponici – terminato in pareggio – si sono presi i primi tre punti esordendo con una vittoria altisonante. Un 5-1 senza possibilità di appello alla Tunisia, che non a caso qualche ora dopo ha esonerato il selezionatore Lamouchi.

Il Gol è la giocata più logica e supportata dai numeri. Da una parte c’è un’Olanda costretta ad attaccare ma con evidenti problemi di transizione difensiva; dall’altra la Svezia che schiera uno dei tandem offensivi potenzialmente più letali. L’Olanda parte comunque favorita per la vittoria, come naturalmente lo è il Giappone sulla Tunisia.

Nel gruppo E invece la Germania dovrà vedersela con l’ostica Costa d’Avorio, l’altra squadra a punteggio pieno nel girone. Gli Elefanti hanno battuto 1-0 l’Ecuador in quello che era considerato da tutti lo “spareggio” per capire chi fosse l’anti-Germania e l’hanno fatto al termine di una partita molto tirata, decisa al 90′ da un gol di Diallo, talento del Manchester United cresciuto nel vivaio dell’Atalanta. L’Ecuador invece punterà a battere con ampio scarto Curacao, anche se non sarà facile visto l’attacco non esplosivo per una nazionale che bada i suoi risultati positivi sulla tenuta della difesa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 1,5 SECONDO TEMPO in Ecuador-Curaçao, Mondiali, domenica ore 02:00

Vincenti

OLANDA (in Olanda-Svezia, Mondiali , sabato ore 19:00)

(in Olanda-Svezia, Mondiali sabato ore 19:00) GERMANIA (in Germania-Costa d’Avorio, Mondiali , sabato ore 22:00)

(in Germania-Costa d’Avorio, Mondiali sabato ore 22:00) GIAPPONE (in Tunisia-Giappone, Mondiali, domenica ore 06:00)

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Le proposte MULTIGOL

Olanda-Svezia MULTIGOL 2-4

Germania-Costa d’Avorio MULTIGOL 2-4

Ecuador-Curaçaco MULTIGOL 3-6



Tunisia-Giappone MULTIGOL OSPITE 2-4

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Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Olanda-Svezia, Mondiali, sabato ore 19:00