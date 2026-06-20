Eastbourne, Bellucci parte in salita: Humbert è il primo ostacolo

Si alza il sipario sul torneo di Eastbourne: Bellucci affronta Humbert in un esordio complicato ma ricco di spunti interessanti e di possibili sorprese.

La stagione sull’erba corre talmente veloce che è già tempo, malgrado il sipario non sia ancora calato né su Halle e né sul Queen’s, di accendere i riflettori sul torneo di Eastbourne, che è di fatto uno degli ultimi passaggi chiave prima di Wimbledon. Sui prati del Devonshire Park ogni match diventa prezioso per mettere minuti nelle gambe e raccogliere fiducia in vista dello Slam londinese. E lo sa bene Mattia Bellucci, che al primo turno affronterà l’insidioso Ugo Humbert in un confronto che mette in palio molto più di una semplice qualificazione agli ottavi.

Humbert arriva a Eastbourne con sentimenti contrastanti: da un lato la consapevolezza che la stagione, fino a questo momento, sia stata altalenante; dall’altra la fiducia derivante dai segnali positivi arrivati sull’erba, superficie che negli ultimi anni gli ha spesso regalato risultati sorprendenti. Il sorteggio ha disposto per lui un esordio tutt’altro che banale, ma il suo status e la maggiore esperienza nell’ambito del circuito maggiore lo rendono uno dei favoriti del main draw.

Bellucci, invece, reduce da un’ottima prova ad Halle, arriva a Eastbourne con l’occasione di misurarsi subito in un contesto importante contro uno dei giocatori più affidabili su questa superficie. L’azzurro è chiamato a dare continuità alle buone sensazioni raccolte nelle ultime settimane e sa bene che un successo contro Humbert rappresenterebbe un segnale importantissimo in vista di Wimbledon. Il margine di errore sarà minimo, ma è proprio in match di questo tipo che a volte si dà il meglio di sé.

Humbert-Bellucci: il pronostico

Il confronto sulla carta premia chiaramente Humbert, che parte avanti per classifica, abitudine a certi palcoscenici e rendimento complessivo su questa superficie. Bellucci, però, ha l’opportunità di giocare senza particolare pressione e di sfruttare un esordio che, proprio per questo, potrebbe rivelarsi meno scontato di quanto dica il ranking. La sensazione è che l’italiano possa riuscire a restare agganciato al match almeno nelle fasi iniziali, sfruttando entusiasmo e leggerezza, ma che alla lunga emerga la maggiore solidità del francese. Humbert resta dunque il favorito per il passaggio del turno, anche se Bellucci ha tutte le carte per rendere la partita più combattuta di quanto il pronostico lasci intendere.