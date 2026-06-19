Pronostico Olanda-Svezia: il tandem da 200 milioni fa paura

Olanda-Svezia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 19:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Al comando della classifica del gruppo F non c’è l’Olanda e nemmeno il Giappone. Dopo i primi novanta minuti della fase a gironi in cima a questo raggruppamento, in solitaria, troviamo la Svezia della coppia d’attacco da oltre 200 milioni di euro formata da Gyokeres e Isak. Quella selezione che si è qualificata al Mondiale grazie al piazzamento in Nations League e nonostante la figuraccia nelle qualificazioni. Gli scandinavi, approfittando del calendario e dello scontro diretto tra Oranje e nipponici – terminato in pareggio – si sono presi i primi tre punti esordendo con una vittoria altisonante. Un 5-1 senza possibilità di appello alla Tunisia, che non a caso qualche ora dopo ha esonerato il selezionatore Lamouchi.

Un successo fondamentale in ottica sedicesimi, visto che con questo meccanismo – alla fase ad eliminazione diretta si qualificheranno anche le otto migliori terze – può valere oro, al di là di come andranno le prossime due sfide.

Lunedì scorso tutto è filato liscio come l’olio per la rappresentativa guidata dall’ex allenatore di Brighton e Chelsea Graham Potter. A partire dalla straordinaria intesa tra i due centravanti extra-lusso, tutt’altro che scontata. Sono stati proprio loro ad imprimere il marchio sul match, segnando un gol a testa e fornendosi anche un assist a vicenda. Meglio di così, insomma, non poteva andare.

Ma a rubare la scena agli attaccanti di Arsenal e Liverpool c’ha pensato il “traditore” Ayari, centrocampista di origini tunisine e autore di una doppietta. Dopo il primo gol non ha esultato in segno di rispetto – raro vedere scene del genere quando in campo ci sono le nazionali – salvo poi tornare sui suoi passi in seguito alla seconda rete che, in pieno recupero, ha sigillato il pokerissimo dei Blågult.

Koeman ha già sprecato un bonus

Il Mondiale dell’Olanda invece è cominciato con un pirotecnico e godibile 2-2 con il Giappone, match equilibrato come recitano gli stessi numeri. Si sapeva che non sarebbe stata una passeggiata per gli uomini di Ronald Koeman, considerando soprattutto i progressi dei nipponici che ormai hanno poco da invidiare a una qualsiasi selezione “media” europea. Per due volte, nella ripresa, van Dijk e compagni sono andati in vantaggio e per due volte sono stati riacciuffati dagli asiatici.

Gli Oranje, alle prese con diverse assenze in difesa, hanno palesato acune in fase di non possesso e non sono stati in grado di dare il colpo del KO ad un Giappone che è rimasto sempre aggrappato alla partita. E che, con la sua disciplina tattica, ha continuamente sporcato la manovra olandese, chiudendi i possibili varchi. Il pareggio costringe adesso gli arancioni a vincere le due sfide con Svezia e Tunisia per provare a vincere questo girone e garantirsi un sedicesimo abbordabile.

Koeman dovrebbe confermare il 4-3-3 di Arlington e dunque anche il tridente formato da Summerville (tra i migliori con il Giappone insieme a Gravenberch), Malen e Gakpo. Rischia qualcosa solo il romanista, tallonato da Depay. Nessun cambio per Potter, che davanti riproporrà il tandem Gyokeres-Isak.

Come vedere Olanda-Svezia in diretta tv e in streaming

La sfida Olanda-Svezia è in programma sabato alle 19:00 (ora italiana) all’NRG Stadium di Houston, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il Gol è la giocata più logica e supportata dai numeri. Da una parte c’è un’Olanda costretta ad attaccare ma con evidenti problemi di transizione difensiva; dall’altra la Svezia che schiera uno dei tandem offensivi potenzialmente più letali. Entrambe le squadre, per intenderci, hanno le armi affilate e dovrebbero trovare entrambe la via del gol. Da valutare anche la combo con l’Over 2.5, considerando l’incrocio tra la filosofia offensiva di Koeman e la verticalità del tandem Isak-Gyokeres. Per quanto riguarda il risultato finale, il 2-1 premierebbe la tradizione degli Oranje (12 vittorie nei 25 precedenti complessivi), capaci di colpire nel finale grazie alla profondità della panchina.

Le probabili formazioni di Olanda-Svezia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

SVEZIA (3-1-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Karlström; Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gundmundsson; Gyökeres, Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1