Pronostico Germania-Costa d’Avorio: primo test di livello per i tedeschi

Germania-Costa d’Avorio è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Il 7-1 con cui la Germania ha distrutto Curaçao nella prima giornata ha nuovamente stimolato il dibattito tra chi nutre dei legittimi dubbi sulla partecipazione di una rappresentativa come quella caraibica alla fase finale di un Mondiale e chi invece continua a sostenere le tesi “espansionistiche” della FIFA, approvandone di conseguenza i meccanismi di qualificazione alla rassegna iridata, sempre meno eurocentrici.

Le goleade, in verità, ci sono quasi sempre state nelle precedenti edizioni dei Mondiali, e vista la gigantesca differenza di valori tra la Mannschaft e la Blue Wave, si può tranquillamente affermare che la selezione di Dick Advocaat non abbia affatto sfigurato di fronte alla corazzata di Julian Nagelsmann, rimanendo miracolosamente in partita per quasi un tempo e trovando anche il modo di fare gol ad uno dei migliori portieri della storia del calcio come Neuer.

Poi, però, è salita in cattedra la Germania che, come da tradizione, non è solita fermarsi, provando a segnare quanti più gol possibili a prescindere dall’avversario che ha davanti. E difatti, tra la fine della prima frazione di gioco e la ripresa, abbiamo assistito a un soliloquio teutonico, in cui spiccano la doppietta di Havertz e il ritorno al gol di Musiala. Tutto troppo facile, insomma, per una Mannschaft che ora è chiamata a superare il primo ostacolo di un certo livello in una sfida che vale pure il primo posto nel gruppo E.

Ivoriani trascinati dal talento di Diomande

A Toronto i tedeschi dovranno vedersela con l’ostica Costa d’Avorio, l’altra squadra a punteggio pieno nel girone. Gli Elefanti hanno battuto 1-0 l’Ecuador in quello che era considerato da tutti lo “spareggio” per capire chi fosse l’anti-Germania e l’hanno fatto al termine di una partita molto tirata, decisa al 90′ da un gol di Diallo, talento del Manchester United cresciuto nel vivaio dell’Atalanta.

La selezione africana ha confermato l’ottimo stato di forma, visibile anche nelle amichevoli pre-Mondiale, concluse con tre vittorie di fila, tra cui quella prestigiosa con la fortissima Francia. Il commissario tecnico Emerse Faé, tuttavia, deve ringraziare pure la dea bendata, dal momento che l’Ecuador, arrivato secondo nel girone eliminatorio sudamericano, ha colpito ben tre legni, due traverse e un palo, sfiorando a più riprese il gol del vantaggio. La Costa d’Avorio però ha retto l’urto, non facendosi soffocare dal pressing asfissiante degli ecuadoriani e spingendo continuamente sulle corsie esterne. Il più pericoloso, senza alcun dubbio, il classe 2006 Yan Diomande, freccia del Lipsia e con un futuro decisamente roseo davanti a sé.

Faé contro la Germania potrebbe lanciare Diallo dal 1′ sulla corsia destra al posto di Touré, mentre è ancora in dubbio la presenza del romanista N’Dicka, ancora non al 100%. Dall’altro lato, Nagelsmann medita di scambiare Undav e Sané: l’esterno ex Bayern non ha incantato contro Curaçao, a differenza dell’attaccante dello Stoccarda che si è fatto trovare pronto entrando a gara in corso e prendendo parte al festival del gol.

Come vedere Germania-Costa d’Avorio in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida tra Germania e Costa d’Avorio è in programma sabato alle 22:00 (ora italiana) al BMO Field di Toronto, in Canada, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Germania-Costa d’Avorio anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La Germania ha un potenziale offensivo devastante e la facilità con cui l’Ecuador ha creato palle gol contro gli ivoriani suggerisce che la selezione di Faè concederà non pochi spazi. Di contro, la rapidità di Diomande e Diallo in contropiede può far malissimo alla retroguardia di Nagelsmann, proprio come fece Curaçao riuscendo a bucare Neuer al debutto. Nonostante il mood positivo degli Elefanti, il gap tecnico e la profondità della panchina tedesca dovrebbero pendere a favore della Mannschaft in un match che con ogni probabilità garantirà almeno tre marcature.

Le probabili formazioni di Germania-Costa d’Avorio

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Undav, Musiala, Wirtz; Havertz.

COSTA D’AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Doué, Singo, Agbadou, Konan; Y. Diomande, S. Fofana, Kessié, Diallo; Pépé, Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1