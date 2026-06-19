Pronostici Germania-Costa D’Avorio: marcatore e tiri in porta

Pronostici Germania-Costa D’Avorio: il debutto dei tedeschi contro Curacao è stato semplice. Alla ricerca della seconda vittoria

Debutto semplice per la Germania contro Curacao. Sette gol e tanti saluti. Ora, contro la Costa D’Avorio, si alza il livello. Ma non così tanto.

Certo, noi tutti da adesso in poi tifiamo per Diomande (ha mandato una lettera alla sorella morta, se avete del tempo andate a leggerla) e quindi speriamo che gli africani possano andare avanti. Ma purtroppo nelle scommesse spazio per i sentimenti non ce ne stanno. Quindi le scelte le abbiamo fatte, e andiamo a vedere insieme quelli che sono gli uomini che, secondo noi, potrebbero fare la differenza anche in questa partita.

Pronostici Germania-Costa D’Avorio, le nostre scelte

Ve lo avevamo detto alla prima partita che Havertz avrebbe potuto trovare la via della rete. Così è stato. L’attaccante ne ha fatti due e abbiamo capito pure che batte i calci di rigore. Un altro motivo assolutamente valido per rimetterlo nella nostra lista, sempre come marcatore. Ha un’intelligenza calcistica fuori dal normale che gli permette di essere sempre al posto giusto e nel momento giusto.

Alziamo anche il livello di Musiala: la mezzapunta va per almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Quando trova lo spazio tra le linee è devastante, non si riesce a fermarlo. Un giocatore completo di tutto, un giocatore che può essere decisivo in tanti modi. Infine consiglio per l’assist: Kimmich, contro Curacao, ne ha fatti due. E ve lo avevamo detto. Inoltre, come avete visto, batte anche i palloni da fermo quindi ha ulteriori possibilità di riuscire a servirne un altro. Giocando esterno difensivo ha lo spazio davanti per poter attaccare.

Ricapitolando, quindi: Havertz marcatore plus, Musiala over 1,5 tiri in porta plus e Kimmich Assist DUO, su SportBet hanno un valore di 17,15 volte la posta.