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Pronostico Turchia-Paraguay: si volta pagina dopo lo shock

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Turchia-Paraguay è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 05:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel gruppo D Turchia e Paraguay hanno entrambe toppato la prima giornata ma il flop più inspiegabile è ovviamente quello della selezione di Vincenzo Montella, che avrebbe dovuto imporsi sull’Australia vista la grande differenza di valori tra le due rose.

I turchi durante l'inno
Pronostico Turchia-Paraguay: si volta pagina dopo lo shock (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ed invece nella notte di Vancouver a spuntarla sono stati i Socceroos, al termine di una di quelle partite che rischiano di far perdere il senno a chi è abituato a basarsi soltanto sui numeri.

Stando a quest’ultimi, infatti, il dominio turco appare abbastanza netto. Trenta tiri totali effettuati da Calhanoglu e compagni contro i 9 degli oceanici, ma soprattutto il 72% del possesso contro il 28%. Eppure, nonostante questa supremazia territoriale, Montella è uscito dal BC Place con un pugno di mosche in mano, dopo aver tentato invano di far cadere il fortino australiano. La Turchia, con un Yildiz a mezzo servizio (la stella della Juve è entrata solo nel secondo tempo), ha finito per impantanarsi in un’area di rigore completamente intasata da maglie gialle ed è stata infilzata da due micidiali ripartenze, una per tempo, magistralmente condotte dai Socceroos, prima con Irankunda e poi con Metcalfe.

Il KO di Vancouver ha rovinato la “festa” turca per il ritorno al Mondiale dopo ventiquattro anni di spasmodica attesa e confermato le difficoltà di questa selezione nei grandi torne internazionali, nelle quali la Turchia ha perso nove delle ultime tredici partite disputate.

Chi perde è quasi spacciato

Turchia che adesso, prima di affrontare gli USA padroni di casa nella terza giornata della fase a gruppo, rischia una eliminazione che avrebbe del clamoroso. Contro il Paraguay, a Santa Clara, è contemplata solo la vittoria per archiviare l’Australia e voltare pagina.

Almiron
Pronostico Turchia-Paraguay: si volta pagina dopo lo shock (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per quanto riguarda i sudamericani, era prevedibile che il debutto con gli statunitensi ad Inglewood sarebbe stato complicato, ma in pochi potevano immaginare una sconfitta così netta (4-1) per una selezione che nel girone eliminatorio Conmebol aveva brillato a livello difensivo, incassando gli stessi gol dell’Argentina (10 in 18 partite) e 7 in meno del Brasile. Probabilmente la sfortunata autorete di Bobadilla dopo 7 minuti ha fatto saltare il piano gara del ct Gustavo Alfaro, sgretolando le certezze paraguaiane. Gli USA, in ogni caso, sono sembrati superiori sotto tutti i punti di vista, al punto che la prima frazione di gioco è terminata 3-0 per la squadra di Mauricio Pochettino.

Rispetto a Inglewood, Alfaro dovrebbe effettuare qualche cambio, ad esempio sostituendo Junior Alonso con Maidana a sinistra in difesa, ma spinge per una maglia da titolare anche Mauricio, autore del gol della bandiera contro gli USA. Dall’altro lato, invece, il principale dubbio riguarda le condizioni di Yildiz, la cui titolarità non è assicurata.

Come vedere Turchia-Paraguay in diretta tv e in streaming

Turchia-Paraguay è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 05:00 (ora italiana) al Levi’s Stadium di Santa Clara, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Turchia, nonostante il flop all’esordio, ha una qualità tecnica complessiva nettamente superiore e la statistica dei 30 tiri dimostra che la squadra può produrre palle gol con estrema facilità. Contro un Paraguay frastornato dai 4 gol incassati contro gli USA e privo di una vera reazione offensiva, gli uomini di Montella faranno di tutto per riscattarsi e prendersi i tre punti. La posta in palio è gigantesca: chi perde saluta probabilmente il Mondiale. Ci aspettiamo un Paraguay molto più coperto e prudente, arroccato per non concedere spazi, e una Turchia attenta a non scoprirsi per evitare le letali transizioni subite all’esordio. Il numero dei gol totali sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Turchia-Paraguay

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yüksek, Calhanoglu; Güler, Yilmaz, Kokçu, Yilmaz; Aktürkoglu.
PARAGUAY (4-2-3-1): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana; Cubas, Bodabilla; Almiron; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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