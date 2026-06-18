Pronostico Scozia-Marocco: vittoria e sorpasso in vetta

Scozia-Marocco è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo la prima giornata, a sorpresa, è la Scozia a comandare la classifica del gruppo C, che si conferma uno dei più intriganti e incerti del Mondiale 2026. La Tartan Army, nonostante una prestazione oltremodo deludente all’esordio contro la non irresistibile Haiti, battuta a fatica 1-0, si ritrova a guardare tutti dall’alto verso il basso, avendo approfittato del vibrante pareggio tra Brasile e Marocco (1-1), le due favorite per i primi due posti.

E se la sfida del Gillette Stadium inizialmente sarebbe dovuta essere una sorta di “spareggio” per la seconda piazza, adesso assume i contorni di un’occasione unica soprattutto per i nordafricani, che in caso di vittoria avrebbero chance abbastanza concrete di chiudere davanti a tutti, anche davanti alla stessa Seleçao, incredibilmente dominata nel primo tempo del match del MetLife Stadium.

Sì, il Marocco ad East Rutherford “ha fatto il Brasile”, se così si può dire, soffocando la manovra di Carlo Ancelotti con un mix letale di tecnica e dinamismo.

Marocco illuminato da Bouaddi

Con la stellina Bouaddi a dettare i tempi a centrocampo – le movenze del classe 2007 di proprietà del Lille hanno ricordato il miglior Pirlo – e la freddezza sotto porta di Saibari (splendido il pallonetto che ha beffato Alisson) la selezione di Mohamed Ouahbi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ricoprire anche stavolta il ruolo di outsider come nel 2022 in Qatar, quando diventò la prima africana a giocare una semifinale mondiale. Rispetto a 4 anni fa, però, i Leoni dell’Atlante sembrano essere decisamente più proattivi. Non gli basta, insomma, limitarsi a distruggere il gioco dell’avversario ma Hakimi e compagni vogliono provare ad imporre anche il proprio.

L’unico rammarico nella sfida con i verdeoro è non aver concluso il primo tempo in vantaggio nonostante un dominio assoluto: 1.20 xG e 12 tiri totali. I brasiliani hanno tenuto di più la palla ma il possesso si è rivelato il più delle volte sterile.

Eppure, malgrado questi numeri, la prima frazione di gioco è terminata in parità grazie a un lampo di Vinicius. Nella ripresa i ritmi si sono abbassati da ambo le parti, con gli uomini di Ouahbi che si sono limitati a contenere la corazzata di Ancelotti.

Il debutto deludente della Scozia

Per resistere a questo Marocco la Scozia dovrà essere necessariamente più incisiva rispetto al debutto. I britannici contro Haiti sono apparsi molto nervosi ed hanno finito per subire la verve degli orgogliosi caraibici, che non avrebbero meritato di uscire a mani vuote dalla gara di Foxborough, molto più equilibrata del previsto. Di positivo, per la Tartan Army di Steve Clarke, c’è solo la vittoria, che ha messo fine a un digiuno che ai Mondiali durava addirittura dal 1990.

Il ct scozzese contro il Marocco si aspetta un impatto diverso da parte di McTominay, troppo in ombra all’esordio, mentre McGinn – reduce da una stagione sensazione all’Aston Villa – sembra diventare sempre più centrale nel suo scacchiere. Non è un caso che sia stato proprio lui a timbrare il cartellino contro Haiti.

Come vedere Scozia-Marocco in diretta tv e in streaming

Scozia-Marocco è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 00:00 (ora italiana) al Gillette Stadium di Foxborough, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il Marocco ha dimostrato contro il Brasile di essere una squadra di livello superiore. Se gli uomini di Ouahbi manterranno la stessa intensità e la stessa fluidità di manovra vista a East Rutherford, la Scozia – apparsa farraginosa e contratta – farà un’enorme fatica a contenere le folate dei Leoni dell’Atlante. La Tartan Army baderà prima di tutto a difendersi con un blocco basso per limitare i danni, e la solidità difensiva del Marocco (massimo un gol incassato nelle ultime 13 uscite) contribuirà a rendere le cose difficili agli attaccanti scozzesi, solitamente poco prolifici. Ci aspettiamo una vittoria marocchina in un match controllato, senza punteggi esagerati. La combo 2+Under 3.5 ci sembra il miglior compromesso.

Le probabili formazioni di Scozia-Marocco

SCOZIA (4-4-2): Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khanouss; Saibari.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1