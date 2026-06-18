Pronostico Brasile-Haiti: rivoluzione Ancelotti per dimenticare il flop all’esordio

Brasile-Haiti è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 02:30 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Il Brasile ha cinque stelle sul petto e non vince un Mondiale dal 2002: non devono stupire più di tanto, dunque, le critiche piovute su Carlo Ancelotti, sul banco degli imputati dopo il debutto deludente della Seleçao con il Marocco.
A East Rutherford, nel New Jersey, è finita 1-1 ma la prestazione dei verdeoro è stata decisamente insufficiente, soprattutto nel primo tempo, in cui la selezione di Ouahbi, con un po’ di cinismo in più, avrebbe potuto addirittura dilagare. I numeri, in tal senso, sono chiarissimi. Il Brasile nella prima frazione di gioco ha tenuto di più la palla (54% contro 46%) ma senza risultare davvero mai pericoloso e subendo il ritmo dei nordafricani, particolarmente dominanti a centrocampo. Difatti il gol del pari, al minuto 32, è arrivato solo in seguito a una giocata individuale di Vinicius, in un momento in cui il raddoppio dei marocchini sembrava essere solo una questione di tempo. Nella ripresa, poi, l’intensità è calata di botto, ma la Seleçao, nonostante qualche aggiustamento da parte di Ancelotti, non è riuscita a portare l’inerzia dalla sua.
La sensazione è che il ct italiano non abbia ancora trovato il giusto equilibrio. E lo dimostrano i 12 gol subiti in 13 partite. Allo stesso modo, il gioco fatica a decollare e molte delle scelte di formazione dell’allenatore italiano sono apparse troppo conservative. In attacco, contro il Marocco, è partito dal 1′ Igor Thiago, tra i centravanti più abili in fase difensiva, ed anche la decisione di affidarsi all’ex romanista Ibanez sull’out destro di difesa non ha convinto.
Fondamentale segnare tanti gol
Fatto sta che il mezzo passo falso ha complicato i piani del Brasile: adesso i verdeoro rischiano di veder sfumare l’obiettivo primo posto in un girone che potrebbe regalare qualche sorpresa. Nel caso in cui – com’è probabile – Seleçao e Marocco dovessero chiudere a pari punti, sarà decisiva la differenza reti: fondamentale, dunque, segnarne quante più possibili contro Haiti, la selezione meno competitiva del raggruppamento.
Eppure i caraibici non hanno affatto sfigurato all’esordio, mettendo in seria difficoltà la più quotata Scozia. Haiti, guidata dal francese Sebastien Migné, nonostante sia andata in svantaggio dopo 28 minuti, ha tenuto testa fino all’ultimo ai britannici. E se avesse strappato un punto non avrebbe rubato assolutamente nulla. Le statistiche del match ci dicono che Pierrot e compagni hanno tenuto la palla di più rispetto agli scozzesi, facendo registrare addirittura più occasioni. L’orgoglio, tuttavia, non è bastato per evitare la sconfitta (0-1), che molto probabilmente taglia fuori i caraibici.
Migné anche contro il Brasile dovrebbe mantenere lo stesso assetto, uno scolastico 4-4-2 con Pierrot e Isidor in attacco. Tante novità sono invece previste tra i verdeoro. Ancelotti potrebbe passare al 4-3-3, con Vinicius al centro del tridente offensivo, coadiuvato da Endrick a sinistra e da Luiz Henrique a destra. In mezzo rischia il posto Casemiro, tallonato da Fabinho. In difesa l’ex juventino Danilo è pronto a rilevare il deludente Ibanez.
Come vedere Brasile-Haiti in diretta tv e in streaming
Brasile-Haiti è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 02:30 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Il pronostico
Il Brasile è sotto accusa e non può permettersi altri passi falsi, obbligato com’è a segnare il maggior numero di gol possibili in ottica differenza reti contro la modesta selezione haitiana. La fame di riscatto di Vinicius e del talento Endrick, unita al divario tecnico abissale nei confronti dei caraibici, guiderà i verdeoro a una vittoria larga e ricca di marcature, almeno quattro complessive. Ancelotti chiederà ai suoi un approccio feroce per cancellare il brutto primo tempo giocato contro il Marocco. Ci aspettiamo che la Seleçao sblocchi la pratica già nei primi 45 minuti, segnando almeno due reti prima dell’intervallo.
Le probabili formazioni di Brasile-Haiti
BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Fabinho, Bruno Guimarães, Cunha; Luiz Henrique, Vinicíus Jr., Endrick.
HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Jean-Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Pierrot.
POSSIBILE RISULTATO: 4-0
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