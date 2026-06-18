Home » CALCIO » Pronostici Turchia-Paraguay: marcatore e tiri in porta

Pronostici Turchia-Paraguay: marcatore e tiri in porta

di

Pronostici Turchia-Paraguay: dopo il debutto choc la squadra di Montella può e deve solo vincere. Ecco le nostre scelte

Nessuno si aspettava una sconfitta contro l’Australia al debutto in questo Mondiale della Turchia. Eppure abbiamo capito, anche vedendo altri risultati venuti fuori nella prima giornata, che niente è scritto in anticipo. Il bello del calcio, d’altronde.

Pronostici Turchia-Paraguay
Pronostici Turchia-Paraguay: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Adesso contro Paraguay la truppa guidata da Calhanoglu in mezzo al campo ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Anche perché una sconfitta, di fatto, eliminerebbe quella che prima dell’inizio si pensava potesse essere una outsider del torneo. Detto questo, evidente che le qualità dei turchi rimangono, quelle non si perdono mai. Magari ci sarà un poco di tensione in più dentro al campo ed è normale sia così. Ma nonostante tutto crediamo che la Turchia possa riuscire a conquistare la prima vittoria del suo Mondiale. Andiamo a vedere, quindi, le nostre scelte.

Pronostici Turchia-Paraguay: le scelte

Contro l’Australia il juventino Yildiz, che non stava bene, ha iniziato dalla panchina. Adesso però si riprenderà una maglia da titolare e quindi vuole lasciare il segno. Il graffio del campionato. La sua seconda parte di stagione in Italia non è stata delle migliori, non è riuscito a trascinare come ha dimostrato di sapere fare, quindi ci aspettiamo non solo che riesca a mettere in campo quelle che sono le qualità che tutti gli riconoscono, ma anche quell’orgoglio e quella personalità che in una partita del genere non possono mai mancare.

Passando invece alla questione tiratori in porta, contro l’Australia il Calhanoglu nominato prima ci ha provato due volte dentro i pali. Ve lo avevamo anticipato che il suo piede è sempre caldo. Quindi adesso ci riproverà. Alla fine vi diamo per il terzo nome la doppia scelta. Guler non solo tiro in porta, ma si potrebbe anche pensare di riprenderlo come assist-man.

Insomma, qui le nostre scelte: Yildiz marcatore plus, Calhanolgu over 0,5 tiri in porta plus e Guler o over 0,5 tiri in porta plus oppure Assist DUO. Al momento non ci sono quote, la partita è in programma nelle prime ore di sabato. Ma queste sono le nostre scelte. 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni