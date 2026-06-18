Pronostici Turchia-Paraguay: marcatore e tiri in porta

Pronostici Turchia-Paraguay: dopo il debutto choc la squadra di Montella può e deve solo vincere. Ecco le nostre scelte

Nessuno si aspettava una sconfitta contro l’Australia al debutto in questo Mondiale della Turchia. Eppure abbiamo capito, anche vedendo altri risultati venuti fuori nella prima giornata, che niente è scritto in anticipo. Il bello del calcio, d’altronde.

Adesso contro Paraguay la truppa guidata da Calhanoglu in mezzo al campo ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Anche perché una sconfitta, di fatto, eliminerebbe quella che prima dell’inizio si pensava potesse essere una outsider del torneo. Detto questo, evidente che le qualità dei turchi rimangono, quelle non si perdono mai. Magari ci sarà un poco di tensione in più dentro al campo ed è normale sia così. Ma nonostante tutto crediamo che la Turchia possa riuscire a conquistare la prima vittoria del suo Mondiale. Andiamo a vedere, quindi, le nostre scelte.

Pronostici Turchia-Paraguay: le scelte

Contro l’Australia il juventino Yildiz, che non stava bene, ha iniziato dalla panchina. Adesso però si riprenderà una maglia da titolare e quindi vuole lasciare il segno. Il graffio del campionato. La sua seconda parte di stagione in Italia non è stata delle migliori, non è riuscito a trascinare come ha dimostrato di sapere fare, quindi ci aspettiamo non solo che riesca a mettere in campo quelle che sono le qualità che tutti gli riconoscono, ma anche quell’orgoglio e quella personalità che in una partita del genere non possono mai mancare.

Passando invece alla questione tiratori in porta, contro l’Australia il Calhanoglu nominato prima ci ha provato due volte dentro i pali. Ve lo avevamo anticipato che il suo piede è sempre caldo. Quindi adesso ci riproverà. Alla fine vi diamo per il terzo nome la doppia scelta. Guler non solo tiro in porta, ma si potrebbe anche pensare di riprenderlo come assist-man.

Insomma, qui le nostre scelte: Yildiz marcatore plus, Calhanolgu over 0,5 tiri in porta plus e Guler o over 0,5 tiri in porta plus oppure Assist DUO. Al momento non ci sono quote, la partita è in programma nelle prime ore di sabato. Ma queste sono le nostre scelte.