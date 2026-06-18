Pronostici Scozia-Marocco: marcatore e tiri in porta

Pronostici Scozia-Marocco: una partita che potrebbe già decidere il passaggio del turno. Ecco le nostre scelte per il match

La Scozia ha vinto, faticando, contro Haiti. Il Marocco invece ha messo in difficoltà il Brasile di Carlo Ancelotti. Parliamo di due squadre che hanno iniziato bene, quindi, e che sperano in una qualificazione.

Agli scozzesi basta un punto per essere quasi certi della qualificazione. Il Marocco invece sogna il sorpasso in classifica e ha le qualità per farlo, soprattutto se dovesse riuscire a ripetere la stupenda prestazione fatta contro i brasiliani. Diciamo che ci sono ottime possibilità che gli africani (semifinalisti all’ultimo mondiale) possano fare il colpaccio. E andiamo a vedere insieme chi secondo noi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Scozia-Marocco: ecco le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. E dopo la splendida rete messa a segno contro il Brasile, l’autostima di Saibari si è alzata in maniera incredibile. Oltre al passaggio al Bayern Monaco, ovviamente. Un attaccante completo, forte fisicamente e con qualità tecniche da mettere in evidenza. Insomma, da uno come lui ci aspettiamo almeno un’altra rete.

Passiamo invece alla questione tiratori in porta. Hakimi come al solito attacca lo spazio senza paura, un giocatore che contro il Brasile ha calciato ma non ha trovato i pali. Stavolta, aggiustando di poco la mira, ci potrebbe riuscire. E, insieme a lui, anche Brahim Diaz che ha servito l’assist per il compagno nel match d’esordio. Il giocatore del Real Madrid può sempre fare la differenza in qualsiasi momento. Almeno una conclusione dentro lo specchio anche per lui e pure per McTominay. Il napoletano di testa le ha prese tutte contro Haiti, centrando i pali. Ma non c’è solo la forza fisica, c’è la personalità e c’è la tecnica. Giocatore totale.

Ricapitolando, infine: Saibari marcatore plus, Hakimi, Brahim Diaz e McTominay over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 14,38 volte la posta.