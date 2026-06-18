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Pronostici Brasile-Haiti: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Brasile-Haiti: la squadra di Ancelotti ha un solo risultato a disposizione. Ecco le nostre scelte sugli uomini decisivi

Dopo il pareggio contro il Marocco, seguito da diverse critiche, contro Haiti il tecnico italiano Carlo Ancelotti ha una sola possibilità: vincere, e lo deve fare anche bene per evitare di essere di nuovo dentro l’occhio del ciclone.

Pronostici Brasile-Haiti
Pronostici Brasile-Haiti: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Si sta allenando Neymar con il gruppo: tutti lo aspettano, ma difficilmente lo vedremo in campo dal primo minuto in questa partita. Non è che serva chissà che cosa per vincere contro Haiti. Basta un mezzo Brasile. Anche se tutti vogliono vedere una squadra diversa da quella che per molto tempo è stata impallinata dal Marocco. Detto questo, anche se la formazione a due giorni dalla partita non è sicura, andiamo a vedere in base a quelle che sono le indiscrezioni chi possono essere gli uomini decisivi.

Pronostici Brasile-Haiti, le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. Anzi dai marcatori. Il primo nome è quello di Vinicius, a segno al debutto con una giocata strepitosa, che è l’unico adesso in grado di creare superiorità numerica. E di segnare. Ci aspettiamo possa continuare su questa scia e ci aspettiamo, tra le altre cose, anche una maglia da titolare per Endrick al posto di Igor Thiago. Quindi il centravanti, che Ancelotti non vedeva al Real Madrid, vuole dimostrare di essere all’altezza. Una rete anche per lui.

Passiamo invece ai tiratori in porta: un tiro nello specchio ce lo aspettiamo sicuramente da Raphinha e uno anche da Casemiro che, anche se non è che abbia fatto benissimo al debutto, dovrebbe essere di nuovo in mezzo al campo a gestire le operazioni.

Andando quindi a ricapitolare: Vinicius e Endrick marcatori plus, Raphinha e Casemiro over 0,5 tiri in porta plus. Al momento non ci sono quote per tutte le nostre scelte su SportBet, ma vedendo quelli dei marcatori e ipoteticamente pensando a dei numeri per gli altro, la quota totale si dovrebbe aggirare intorno alle cinque volte la posta. 

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