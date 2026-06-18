I pronostici di mercoledì 17 giugno: Mondiali 2026, inizia la seconda giornata

I pronostici di giovedì 18 giugno, al via la seconda giornata della fase a gironi con Repubblica Ceca-Sudafrica e altre tre partite

Repubblica Ceca e Sudafrica sono uscite entrambe con le ossa rotte dalla prima giornata della fase a gironi e un’altra sconfitta rischia di essere deleteria. Se non vogliono fare le valigie in anticipo e tornare mestamente a casa sia gli uomini di Miroslav Koubek sia quelli di Hugo Broos hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Nonostante la brutta prestazione dell’esordio, il gap tecnico e fisico a favore della Cechia è evidente. Contro un Sudafrica incerottato, privo di due titolari per squalifica e mentalmente fragile dopo il tiro al bersaglio subito all’Azteca contro il Messico, gli uomini di Koubek hanno l’esperienza necessaria per imporsi e prendersi i tre punti vitali.

Il gruppo B, quello in cui sarebbe finita l’Italia senza il disastro di Zenica, prometteva grande equilibrio ma in pochi potevano immaginare che dopo la prima giornata della fase a gironi ci saremmo trovati davanti a una situazione del genere. Quattro squadre tutte a quota 1, ma soprattutto con una differenza reti identica: un gol segnato e uno subito. Ma se il pareggio tra i padroni di casa del Canada e la Bosnia (1-1) era tutto sommato prevedibile, nessuno si aspettava il flop della Svizzera, che sulla carta è la più forte, la più tecnica e la più completa di questo raggruppamento.

La Svizzera ha l’obbligo di vincere e farà valere il maggior tasso tecnico per controllare il match. Tuttavia, l’ottima organizzazione difensiva della Bosnia, che non subisce più di un singolo gol a partita da ben otto incontri consecutivi, unita alla tendenza degli elvetici a concretizzare meno di quanto creano, ci proietta verso un successo svizzero in una gara tirata e con un punteggio complessivo contenuto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Svizzera-Bosnia, Mondiali, giovedì ore 21:00

Vincenti

REPUBBLICA CECA (in Repubblica Ceca-Sudafrica, Mondiali , giovedì ore 18:00)

(in Repubblica Ceca-Sudafrica, Mondiali giovedì ore 18:00) CANADA (in Canada-Qatar, Mondiali , venerdì ore 00:00)

(in Canada-Qatar, Mondiali venerdì ore 00:00) MESSICO O PAREGGIO (in Messico-Corea del Sud, Mondiali, venerdì ore 03:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le proposte MULTIGOL

Repubblica Ceca-Sudafrica MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 0-1

Svizzera-Bosnia MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 0-1

Canada-Qatar MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 0-1



Messico-Corea del Sud CASA 0-2 + MULTIGOL OSPITE 0-1

Comparazione quota totale (Multigol): 5.47 GOLDBET ; 5.27 SPORTBET; 5.47 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Messico-Corea del Sud, Mondiali, venerdì ore 03:00