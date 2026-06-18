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I pronostici di mercoledì 17 giugno: Mondiali 2026, inizia la seconda giornata

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I pronostici di giovedì 18 giugno, al via la seconda giornata della fase a gironi con Repubblica Ceca-Sudafrica e altre tre partite

Repubblica Ceca e Sudafrica sono uscite entrambe con le ossa rotte dalla prima giornata della fase a gironi e un’altra sconfitta rischia di essere deleteria. Se non vogliono fare le valigie in anticipo e tornare mestamente a casa sia gli uomini di Miroslav Koubek sia quelli di Hugo Broos hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria.

I pronostici di mercoledì 17 giugno: Mondiali 2026, inizia la seconda giornata (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Nonostante la brutta prestazione dell’esordio, il gap tecnico e fisico a favore della Cechia è evidente. Contro un Sudafrica incerottato, privo di due titolari per squalifica e mentalmente fragile dopo il tiro al bersaglio subito all’Azteca contro il Messico, gli uomini di Koubek hanno l’esperienza necessaria per imporsi e prendersi i tre punti vitali.

Il gruppo B, quello in cui sarebbe finita l’Italia senza il disastro di Zenica, prometteva grande equilibrio ma in pochi potevano immaginare che dopo la prima giornata della fase a gironi ci saremmo trovati davanti a una situazione del genere. Quattro squadre tutte a quota 1, ma soprattutto con una differenza reti identica: un gol segnato e uno subito. Ma se il pareggio tra i padroni di casa del Canada e la Bosnia (1-1) era tutto sommato prevedibile, nessuno si aspettava il flop della Svizzera, che sulla carta è la più forte, la più tecnica e la più completa di questo raggruppamento.

La Svizzera ha l’obbligo di vincere e farà valere il maggior tasso tecnico per controllare il match. Tuttavia, l’ottima organizzazione difensiva della Bosnia, che non subisce più di un singolo gol a partita da ben otto incontri consecutivi, unita alla tendenza degli elvetici a concretizzare meno di quanto creano, ci proietta verso un successo svizzero in una gara tirata e con un punteggio complessivo contenuto.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 in Svizzera-Bosnia, Mondiali, giovedì ore 21:00

Vincenti

  • REPUBBLICA CECA (in Repubblica Ceca-Sudafrica, Mondiali, giovedì ore 18:00)
  • CANADA (in Canada-Qatar, Mondiali, venerdì ore 00:00)
  • MESSICO O PAREGGIO (in Messico-Corea del Sud, Mondiali, venerdì ore 03:00)
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Il “clamoroso”

X in Messico-Corea del Sud, Mondiali, venerdì ore 03:00

 

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