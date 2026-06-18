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Caccia grossa ad Halle: i pronostici dei quarti

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Ad Halle le semifinali sono già dietro l’angolo: chi sono i favoriti per i primi due quarti di finale che si disputeranno sul prato della Owl Arena.

La stagione sull’erba, adesso possiamo dirlo, è ufficialmente entrata nelle sue fasi calde. Wimbledon fa capolino all’orizzonte e, da questo momento in poi, ogni match ci fornirà indizi utili sulle possibili evoluzioni dello Slam britannico. Tanto ci diranno, in questo senso, gli stessi quarti di finale del torneo di Halle, che si svolgeranno nelle prossime ore sui prati della Owl Arena.

Medvedev
Caccia grossa ad Halle: i pronostici dei quarti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In programma c’è il match tra Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime, che promette scintille sia in termini di tennis che di tensione emotiva. L’americano ha mostrato un’ottima reattività nei turni precedenti, regolando tra gli altri anche il nostro Flavio Cobolli, e sembra aver trovato la giusta spinta in risposta. Di contro, il canadese ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare la resistenza del giovane Learner Tien, risolvendo una maratona di due ore e mezza solo al tie-break del terzo set. I precedenti storici sorridono nettamente ad Auger-Aliassime, avanti 3-0 nei confronti diretti, benché sia doveroso sottolineare che i due non si sono mai affrontati sull’erba.

La maggiore cilindrata del canadese, che non a caso è in top 10, lo pone come favorito per il passaggio del turno, sì, ma la sensazione è che la stanchezza accumulata possa concedere spazio al tennis imprevedibile di Tiafoe e che, quindi, se ne vedranno delle belle. Verosimilmente, lo statunitense strapperà un set al suo rivale.

Chi va in semifinale ad Halle?

Tiafoe
Chi va in semifinale ad Halle? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Subito dopo sarà la volta del padrone di casa Daniel Altmaier, opposto a Daniil Medvedev. Il tedesco si presenta a questa sfida con il morale alle stelle dopo aver firmato la sorpresa del torneo, eliminando Hubert Hurkacz in tre set. Medvedev, dal canto suo, ha sbrigato la pratica Terence Atmane con un solido duplice 6-4, confermando l’ottimo feeling con i prati tedeschi.

L’unico precedente ufficiale tra i due risale, guarda caso, proprio alla passata edizione di Halle, quando l’ex numero uno del mondo si impose in due set. In quell’occasione fu il russo a spuntarla, forte della sua caratura tecnica decisamente superiore, ragion per cui Medvedev è ampiamente avanti nei pronostici della vigilia.

Auger-Aliassime IN Tiafoe-Auger Aliassime

Medvedev IN Altmaier-Medvedev

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