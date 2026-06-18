Al Queen’s Club il livello si alza: chi parte favorito nei quarti di finale

Scocca l’ora dei quarti di finale al Queen’s Club: analisi e pronostico delle sfide londinesi di venerdì tra de Minaur e Nakashima e Fery e Cerundolo.

Il Queen’s Club, come spesso accade, si conferma uno snodo fondamentale di questa fase del calendario Atp, non fosse altro per le indicazioni e le risposte che fornisce in ottica Wimbledon. Ne è una sorta di assaggio, se vogliamo, tanto più che si gioca proprio ad un tiro di schioppo dalla cornice che ospiterà a breve lo Slam britannico. Ecco allora che i quarti di finale dell’Hsbc assumono, alla luce di ciò, ancor più rilevanza.

Uno dei confronti più attesi mette di fronte Alex de Minaur e Brandon Nakashima, in una sfida che si giocherà su equilibri sottilissimi. L’australiano ha confermato anche a Londra il suo ottimo stato di forma, superando i turni precedenti con solidità e confermando di trovarsi perfettamente a suo agio sui prati britannici. Nakashima, dal canto suo, ha saputo ritagliarsi un percorso convincente, mostrando continuità e grande fiducia nei momenti chiave.

A fare la differenza, in un contesto così delicato, potrebbe essere pertanto non la condizione fisica dei due diretti interessati, quanto il bagaglio di esperienza accumulato da de Minaur negli ultimi anni su questa superficie. L’australiano parte con i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per conquistare un posto in semifinale, anche se Nakashima ha dimostrato di avere il livello per restare in partita fino alla fine. Riuscirà a scucirgli almeno un parziale? Probabilmente sì.

Match con vista semifinali al Queen’s

L’altro quarto osservato speciale è quello tra Jacob Fery e Francisco Cerundolo. Il britannico rappresenta una delle sorprese più interessanti della settimana: spinto dal pubblico di casa e da una condizione brillante, è riuscito a giocare delle ottime partite, guadagnandosi con merito un posto tra i migliori otto.

Dall’altra parte della rete, però, Cerundolo arriva con maggiore continuità e con risultati di livello più consolidati nel circuito maggiore. L’argentino ha confermato anche in questa stagione di poter competere ad alto livello in contesti importanti, e proprio questo fattore lo rende il favorito alla vigilia. Fery proverà a sfruttare entusiasmo e spinta del pubblico, ma la sensazione è che alla distanza possa emergere la maggiore esperienza del sudamericano.

de Minaur IN de Minaur-Nakashima

Cerundolo IN Fery-Cerundolo