Pronostico USA-Australia: Pochettino e la trappola Socceroos

USA-Australia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Buona la prima per Mauricio Pochettino e i suoi USA, che in qualità di paese ospitante della rassegna iridata erano attesi al varco sin dall’esordio. Sul prato dell’avveniristico ed ipertecnologico SoFi Stadium, tuttavia, le cose sono andate meglio del previsto, con il malcapitato Paraguay costretto ad inchinarsi di fronte al ritmo e all’intensità di Pulisic e compagni, la cui vittoria non è sembrata mai realmente in discussione. A Inglewood i padroni di casa hanno fatto il bello e cattivo tempo. Un dominio schiacciante reso possibile anche dall’autorete di Bobadilla che, dopo soli 7 minuti, ha messo il match sui giusti binari.

A scoraggiare i tentativi di rimonta dei paraguaiani poi c’ha pensato l’attaccante Balogun, autore di una doppietta nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Gli USA hanno rischiato pochissimo, come si evince dagli 0.54 xG attesi dei sudamericani, a segno a metà ripresa sull’unica grande occasione creata. In pieno recupero, poi, anche il figlio d’arte Reyna ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori, rendendo il punteggio ancora più severo per il Paraguay (4-1), le cui certezze difensive – solo 10 gol subiti nelle 18 gare di qualificazioni Conmebol – si sono improvvisamente sgretolate.

La selezione di Pochettino, insomma, ha dimostrato di stare bene e di essere arrivata preparata all’appuntamento. Gioco collaudato e automatismi perfetti, oltre a un’invidiabile condizione atletica, in barba a chi già prevedeva un possibile flop. Ora gli USA hanno la possibilità di chiudere i giochi per quanto riguarda la lotta al primo posto nel gruppo D: una vittoria contro la sorprendente Australia nell’incontro del Lumen Field di Seattle equivarrebbe ad una serissima ipoteca su primato e qualificazione.

Australia micidiale con le ripartenze

Se il successo statunitense era tutto sommato nell’ordine delle cose, quello dei Socceroos contro la talentuosa Turchia ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta.

Contro ogni pronostico a Vancouver è finita 2-0 per un’Australia che, nonostante delle percentuali di possesso palla davvero irrisorie (28%), è riuscita a mettere a soqquadro due volte la difesa turca, prima con l’imprendibile Irankunda e poi con Metcalfe.

Due ripartenze fulminee e micidiali della selezione di Tony Popovic, la cui attenzione maniacale alla fase difensiva ha rasentato quasi la perfezione, hanno colto di sorpresa Vincenzo Montella e i suoi uomini, inermi di fronte a un muro invalicabile. Il ct australiano tenterà di rendere la vita difficile anche agli USA, riproponendo il suo abbottonato 5-4-1 e puntando principalmente sugli esterni. Pure Pochettino farà suo il motto “squadra che vince non si cambia”. Rivedremo il 4-2-3-1 con McKennie a fare da equilibratore sulla trequarti e le ali Dest e Pulisic ai lati di Balogun.

Come vedere USA-Australia in diretta tv e in streaming

La sfida tra USA e Australia è in programma venerdì alle 21:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a USA-Australia anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Gli USA spingeranno forte sull’acceleratore davanti al pubblico di Seattle, ma l’Australia ha già ampiamente dimostrato di saper fare male negli spazi larghi. Considerando la tendenza cronica degli statunitensi a subire almeno una rete e la letalità dei Socceroos in contropiede, entrambe le squadre dovrebbero timbrare il cartellino, in linea con gli unici due precedenti tra le selezioni (entrambi finiti con gol da ambo le parti). Il fattore campo del Lumen Field e la superiore qualità della rosa a disposizione di Pochettino dovrebbero mettere al sicuro gli USA da brutte sorprese. Ci aspettiamo una gara movimentata, con almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di USA-Australia

USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

AUSTRALIA (5-4-1): Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Metcalfe, O’Neil, Okon-Engstler, Irankunda; Touré.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1