Pronostico Svizzera-Bosnia: alla ricerca del cinismo perduto

Svizzera-Bosnia è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Il gruppo B, quello in cui sarebbe finita l’Italia senza il disastro di Zenica (sì, siamo autolesionisti), prometteva grande equilibrio ma in pochi potevano immaginare che dopo la prima giornata della fase a gironi ci saremmo trovati davanti a una situazione del genere. Quattro squadre tutte a quota 1, ma soprattutto con una differenza reti identica: un gol segnato e uno subito. Ma se il pareggio tra i padroni di casa del Canada e la Bosnia (1-1) era tutto sommato prevedibile, nessuno si aspettava il flop della Svizzera, che sulla carta è la più forte, la più tecnica e la più completa di questo raggruppamento.

I solidi elvetici all’esordio non sono andati al di là di un 1-1 con il modesto Qatar, sprecando l’occasione di prendersi i primi tre punti e mettere subito le cose in chiaro in un girone che in teoria dovrebbero dominare.

La selezione di Murat Yakin può rimproverarsi poco a livello di gioco prodotto (68% del possesso palla) e di occasioni create (3.20 xG) ma quando era il momento di concretizzare ha dimostrato di avere dei grossi limiti, non riuscendo ad assestare il colpo che avrebbe affossato definitivamente i qatarioti dopo essere passata in vantaggio al minuto 17 grazie a un calcio di rigore di Embolo. Ed in pieno recupero, quando Yakin già si sfregava le mani, il Qatar ha trovato l’insperato pareggio propiziando l’autogol di Muheim e capitalizzando una delle uniche due grandi occasioni avute dai mediorientali, che nel finale hanno approfittato dell’inspiegabile calo della Nati, quasi come se si volesse accontentare dell’1-0.

La Bosnia sa soffrire

Senza il suo talismano Dzeko, in panchina in quanto infortunato, la Bosnia ha comunque stretto i denti con la tenacia di cui aveva già fatto sfoggio nei playoff contro Galles e Italia e non si è fatta travolgere dall’entusiasmo canadese nel catino rosso di Toronto.

Se c’era una squadra che meritava di vincere quella era certamente il Canada, più propositiva dei balcanici: 13 i tiri totali dei Canucks contro gli 8 degli uomini di Sergej Barbarez, sotto anche nel computo degli xG creati (1.23 contro 0.96) e nel possesso. La Bosnia ha gelato il BMO Field dopo 21 minuti con Lukic, il sostituto di Dzeko, ma poi non è più stata in grado di impensierire il Canada, lasciando l’iniziativa alla squadra di Jesse Marsch e facendo una delle cose che gli riesce meglio: soffrire. A 12 giri di lancette dalla fine, però, il fortino di Barbarez è caduto, bombardato dall’attaccante del Southampton Larin, più cinico e freddo rispetto al compagno di reparto David.

La Bosnia spera di poter contare su Dzeko contro la Svizzera ma la presenza dell’esperto attaccante resta in dubbio, così come quella dell’atalantino Kolasinac, uscito per infortunio nella sfida con il Canada. Dall’altro lato, Yakin potrebbe modificare qualcosa in attacco, con Manzambi e Amdouni che scalpitano per una maglia da titolare.

Come vedere Svizzera-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida Svizzera-Bosnia è in programma giovedì alle 21:00 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Svizzera-Bosnia anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La Svizzera ha l’obbligo di vincere e farà valere il maggior tasso tecnico per controllare il match. Tuttavia, l’ottima organizzazione difensiva della Bosnia, che non subisce più di un singolo gol a partita da ben otto incontri consecutivi, unita alla tendenza degli elvetici a concretizzare meno di quanto creano, ci proietta verso un successo svizzero in una gara tirata e con un punteggio complessivo contenuto. Senza la certezza della presenza di Dzeko e contro una retroguardia ferita nell’orgoglio come quella di Yakin, la Bosnia difficilmente troverà più di una rete. La Nati dovrebbe condurre in porto il match segnando esattamente uno o due gol al massimo per scardinare la resistenza balcanica.

Le probabili formazioni di Svizzera-Bosnia

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Zakaria, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0