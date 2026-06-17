Pronostico Messico-Corea del Sud: tre punti che valgono il primato

Messico-Corea del Sud è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sia Messico che Corea del Sud hanno iniziato la loro avventura nel Mondiale con il piede giusto, aggiudicandosi meritatamente le rispettive prime partite della fase a gruppi. Per El Tri, battere il Sudafrica nella gara inaugurale davanti alla marea verde degli ottantamila dell’Azteca, è stato più semplice del previsto.

I padroni di casa, con il loro pressing aggressivo e costante, hanno costretto i Bafana Bafana a rintanarsi nella propria area di rigore ed al primo errore in fase di impostazione si sono fatti trovare pronti, con lo scattante Quinones lesto nell’approfittare di un passaggio sbagliato del disastroso Sithole.

La squadra di Javier Aguirre dopo essere passata in vantaggio al 9′ del primo tempo non ha mai rischiato di essere riacciuffata dal Sudafrica, uscito definitivamente dal match in seguito all’espulsione, ad inizio ripresa, dello stesso Sithole. Il Messico ha poi raddoppiato con Raul Jimenez e l’unico demerito è stato quello di non vincere con più gol di scarto, sebbene il dato sugli xG prodotti (1.46) ci dice che le occasioni costruite dagli Aztecas non erano proprio così “pulite”. Ad ogni modo, un esordio da urlo quello dei messicani, bravi a non farsi schiacciare dalla pressione e dall’ansia da prestazione, due pericoli che solitamente le nazionali dei paesi ospitanti temono particolarmente. Per Aguirre nient’altro che una conferma di ciò che si era visto nelle amichevoli precedenti al Mondiale, con il suo Messico che si era imposto su Ghana, Australia e Serbia segnando complessivamente 8 gol e non subendone neanche uno.

Sudcoreani smaliziati

Sarà una sfida interessante e zeppa di spunti quella con la Corea del Sud, il cui livello è ormai equiparabile a quello di una nazionale appartenente alla cosiddetta “classe media” europea. Lo ha dimostrato la bella vittoria ottenuta ai danni della Repubblica Ceca, piegata 2-1 a Zapopan, sempre in terra messicana.

Gli uomini di Myung Bo Hong hanno giocato meglio dei cechi sotto tutti i punti di vista e nonostante a inizio ripresa siano andati in svantaggio immeritatamente non si sono disuniti e, anzi, hanno avuto la forza di ribaltarla, segnando due gol nel giro di tredici minuti, con Hwang In-Beon e Hyeon-gyu Oh. La Corea del Sud, in definitiva, ha avuto sicuramente più coraggio rispetto alla Repubblica Ceca, troppo rinunciataria e passiva rispetto agli asiatici, che ora hanno l’occasione di blindare uno dei primi due posti e mettere in cassaforte la qualificazione ai sedicesimi.

Il ct sudcoreano non dovrebbe rivoluzionare l’11 che ha battuto la Cechia, anche se uno dei protagonisti della prima uscita, Oh, cerca spazio dopo aver segnato il gol decisivo venerdì scorso. Aguirre, dal canto suo, ha diversi grattacapi, soprattutto in difesa, dove l’assenza di Montes, espulso nel concitato finale della partota con il Sudafrica, rappresenta un bel problema. Al suo posto dovrebbe giocare Edson Alvarez, ma con ogni probabilità questo non sarà l’unica novità. Il centrocampista Brian Gutierrez ed il terzino Reyes rimangono tallonati rispettivamente da Mora e Sanchez.

Come vedere Messico-Corea del Sud in diretta tv e in streaming

La sfida tra Messico e Corea del Sud è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 03:00 (ora italiana) all’Estadio Akron di Zapopan, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Entrambe le squadre hanno dimostrato di avere un impianto offensivo frizzante e coraggioso. L’assenza di Montes al centro della difesa messicana potrebbe concedere qualcosa alle rapide combinazioni palla a terra dei sudcoreani, mentre il Messico beneficerà della spinta incessante dell’Estadio Akron di Zapopan per colpire. Il segno Multigol 2-4 è scelta solida che si sposa perfettamente con l’equilibrio della sfida. Difficilmente assisteremo a un match bloccato sullo 0-0 visto il potenziale in campo, ma al contempo la posta in palio è troppo alta per dar vita a una goleada incontrollata. Messico avanti nelle quote: normale per una squadra che gioca davanti al proprio pubblico. Tuttavia, rispetto al Sudafrica la Corea del Sud potrebbe rivelarsi una bella gatta da pelare.

Le probabili formazioni di Messico-Corea del Sud

MESSICO (4-3-3): Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Gallardo; Mora, Lira, Fidalgo; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1