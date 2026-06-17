Pronostico Canada-Qatar: muro abbattuto e assalto ai sedicesimi

Canada-Qatar è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A Vancouver c’è in palio una grossa fetta di qualificazione: chi dovesse spuntarla, tra Canada e Qatar, avrebbe già in pugno il pass per i sedicesimi. La prima giornata, infatti, ha lasciato tutto com’era: le due sfide sono entrambe terminate in parità e con lo stesso punteggio (1-1). Equilibrio totale, dunque, in un gruppo B ancora senza “padroni” e dove nessuno sembra essere fuori dai giochi.

No, neppure il Qatar, il presunto anello debole del girone, che sabato scorso al Levi’s Stadium di Santa Clara è riuscito nell’impresa di strappare un pareggio alla grande favorita per il primo posto, la Svizzera, raggiunta in pieno recupero grazie a un’autorete.

Pur producendo pochissime occasioni da gol (0.60 xG e appena 6 tiri totali contro i 26 degli elvetici), gli uomini di Julen Lopetegui, coscienti degli enormi limiti tecnici rispetto alla Nati, hanno tenuto botta nonostante lo svantaggio dopo 17 minuti, hanno resistito all’assedio totale – ma infruttuoso – della selezione di Yakin e nel finale, approfittando del calo dell’avversario, hanno castigato la difesa svizzera, con il difensore Khoukhi che sovrastato Muheim nel duello aereo, cagionando l’autogol del terzino elvetico. Un punto d’oro per la nazionale mediorientale, che prima del match dava l’impressione di essere spacciata.

Canucks imprecisi

Ma se per il Qatar il pareggio con la Svizzera è stato accolto come un autentico miracolo, quello del Canada con la Bosnia ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi dei Canucks, che ai punti avrebbero certamente meritato la vittoria.

Il fattore campo, come spesso accade al paese ospitante nei Mondiali, ha teso inevitabilmente la mano alla squadra di Jesse Marsch, che si è fatta trascinare dall’entusiasmo del BMO Field di Toronto e, nel complesso, ha giocato meglio rispetto ai balcanici. La sensazione è che con un po’ di precisione in più i nordamericani l’avrebbero portata a casa, nonostante siano andati quasi subito in svantaggio, trafitti dal guizzo di Lukic, sostituto dell’infortunato Dzeko. Da quel momento abbiamo assistito ad un lungo monologo rosso (13 tiri totali contro gli 8 della Bosnia), anche se i Canucks hanno sprecato tanto – lo juventino David si è divorato un paio di occasioni molto nitide – ed hanno trovato il gol del pari solamente a 12 minuti dalla fine con l’attaccante del Southampton Larin, una delle mosse di Marsch finalizzate a sbloccare un reparto avanzato fino a quel momento troppo impreciso.

Nello stadio dei Whitecaps, che sono stati la sua prima squadra, Alphonso Davies spera di poter fare il proprio debutto. E sarebbe un vero e proprio toccasana per il Canada, costretto all’esordio a fare a meno del suo giocatore più forte e rappresentativo. La sua presenza però rimane in dubbio, così come quella del difensore centrale Bombito, anche lui alle prese con i postumi di un infortunio.

Come vedere Canada-Qatar in diretta tv e in streaming

La sfida Canada-Qatar è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:00 (ora italiana) al BC Place di Vancouver, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il fattore campo, la spinta del pubblico di Vancouver e la superiore brillantezza atletica dei padroni di casa secondo noi finiranno per fare la differenza. Il Qatar ha già esaurito il suo bonus fortuna contro la Svizzera: difficilmente riuscirà a contenere per 90 minuti le transizioni in verticale dei veloci esterni di Marsch su un campo così rapido. Tolto il freno a mano della tensione del debutto, il Canada è pronto a mostrare il suo vero potenziale offensivo. I Canucks hanno le carte in regola per segnare da due a quattro reti contro la difesa qatariota, “perdonata” in diverse occasioni dagli elvetici.

Le probabili formazioni di Canada-Qatar

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Larin.

QATAR (4-2-3-1): Abunada; Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Amim; Gaber Abdulsallam, Laye; Edmilson Junior, Madibo, Afif; Ali.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0