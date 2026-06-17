Pronostici Svizzera-Bosnia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Svizzera-Bosnia: dopo la delusione al debutto per via di un pareggio subito nel recupero gli elvetici cercano il colpo

L’amaro in bocca ancora c’è dentro la Svizzera, che dopo aver dominato in lungo e in largo al debutto e dopo aver sprecato tutto quello che si poteva sprecare e anche qualcosa in più si è vista raggiungere all’ultimo secondo, spera di cambiare marcia contro la Bosnia.

La nazionale che ha eliminato l’Italia nell’ultimo spareggio ha pareggiato contro il Canada. Ma la Svizzera è una squadra di un’altra pasta che ha anche dimostrato di poter dire la propria. Solamente la sfortuna, e la poca cattiveria negli ultimi sedici metri, non hanno permesso di prendersi l’intero malloppo. C’è comunque immediata un’altra occasione, e andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che potrebbero prendersi la scena in questo match.

Pronostici Svizzera-Bosnia, le nostre scelte

A segno nella prima partita, grazie ad un calcio di rigore, evidente che Embolo potrebbe ripetersi anche contro la Bosnia. L’attaccante è vivo ed è pimpante, ed è l’unico in grado al momento di creare superiorità numerica. Un giocatore che potrebbe anche avere mercato dopo il Mondiale, se dovesse continuare in questo modo.

Continuando con i tiratori in porta, occhio a Ndoye: ha calciato nei pali avversari nella prima partita, lo sappiamo che ha un passo diverso rispetto agli altri e sappiamo pure che ha qualità per potersi ripetere. Un elemento che sì, un’altra conclusione dentro lo specchio della porta dovrebbe riuscire a trovarla. Stesso discorso per Vargas, l’altro attaccante della Svizzera. Diciamolo chiaro: la difesa della Bosnia non è velocissima – molto più brava nella marcatura a uomo – ed è per questo che partendo da lontano e puntando con qualità e cattiveria, gli attaccanti della Svizzera potrebbero avere grosse possibilità. Infine chiudiamo con Dzeko, l’attaccante bosniaco almeno una conclusione dentro i pali la dovrebbe trovare.

Ricapitolando, quindi: Embolo marcatore plus, Ndoye, Vargas e Dzeko over 0,5 tiri in porta plus sono i nostri consigli. Nel momento in cui andiamo online non ci sono quote.