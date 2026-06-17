Ottavi di fuoco al Queen’s: i pronostici di giovedì 18 giugno

Al Queen’s Club s’inizia a fare sul serio: chi sono i favoriti per un posto nei quarti di finale? Ecco i pronostici sulle sfide più attese di questo giovedì.

I prati londinesi del Queen’s Club sono pronti a regalare un giovedì di altissimo livello con il completamento degli ottavi di finale, in un tabellone che ha già visto i primi grandi scossoni ed eliminazioni eccellenti.

Ad aprire il programma degli ottavi è l’intrigante sfida tra il qualificato Rinky Hijikata e Jiri Lehecka: il primo sta vivendo un momento di grazia sull’erba ed è reduce da tre vittorie consecutive. Il ceco, dal canto suo, ha superato con solidità Kamil Majchrzak, sfruttando i campi rapidi per far male con la prima di servizio. Alla luce di quanto dimostrato finora sull’erba, è Lehecka il favorito per la vittoria.

Spazio, poi, all’interessante confronto tra Hamad Medjedovic e Ugo Humbert. Il serbo è reduce da una maratona di tie-break vinta all’esordio contro Arthur Rinderknech, mostrando un carattere di ferro ma spendendo anche moltissime energie fisiche e nervose. Humbert ha sbrigato la pratica del primo turno in due set contro Marin Cilic, confermandosi giocatore letale quando può comandare il gioco sul verde, motivo per il quale è in vantaggio per il passaggio del turno.

Chi passa il turno al Queen’s Club?

Scenderanno in campo, ancora, Corentin Moutet e Alejandro Davidovich Fokina, in un match che si preannuncia ricco di sorprese. Il mancino francese arriva a questa sfida dopo aver superato la foga di Giovanni Mpetshi Perricard al debutto, in un match spalmato su due giorni a causa dell’oscurità. Lo spagnolo, invece, ha liquidato il beniamino di casa Cameron Norrie con una prova di grande sostanza e pochissimi passaggi a vuoto. Sull’erba, il momento di forma e la maggiore solidità mostrata finora rende l’iberico favorito per la vittoria finale.

A chiudere il quadro c’è la sfida tra Tommy Paul e Botic van de Zandschulp. Al turno precedente l’olandese ha dovuto faticare decisamente di più, rispetto all’americano, per piegare la resistenza del qualificato Harry Wendelken, motivo in più per pensare che Paul sia il principale “indiziato” per il passaggio del turno.

Lehecka IN Hijikata-Lehecka

Humbert IN Medjedovic-Humbert

Davidovich Fokina IN Moutet-Davidovich Fokina

Paul IN Paul-Van De Zandschulp