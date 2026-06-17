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I pronostici di mercoledì 17 giugno: Mondiali 2026, al via i gruppi K e L

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I pronostici di mercoledì 17 giugno, al via i gruppi K e L dei Mondiali 2026: la partita più attesa è Inghilterra-Croazia

Si chiude la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali, al via i gruppi K e L con Portogallo-Congo alle 19:00, Inghilterra-Croazia alle 22:00, poi nella notte italiana in campo Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia.

I pronostici di mercoledì 17 giugno: Mondiali 2026, al via i gruppi K e L (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

La partita più attesa è senza dubbio Inghilterra-Croazia. Il caldo pomeridiano del Texas, l’importanza della prima gara del girone e l’approccio tattico di Tuchel (che bada prima di tutto a non scoprirsi) lasciano presagire una partita a scacchi. Entrambe le squadre eviteranno di allungarsi prematuramente per non consegnare il fianco alle ripartenze avversarie. Le fatiche fisiche legate alla temperatura e la fase di studio iniziale potrebbero congelare il punteggio nella prima frazione di gioco. È altamente probabile che le due squadre rientrino negli spogliatoi sul risultato di parità prima di tentare il tutto per tutto nella ripresa. Ipotizziamo in ogni caso una vittoria dell’Inghilterra, decisa da una fiammata di Kane o Bellingham all’interno di una gara non necessariamente prolifica.

Per quanto riguarda Uzbekistan-Colombia, il divario tecnico e di esperienza internazionale in palcoscenici di questa magnitudo è troppo ampio. L’attacco colombiano ha troppe soluzioni (Diaz, Suarez, l’estro di James) per non scardinare la retroguardia di Cannavaro, mentre l’attacco uzbeko (un solo gol segnato nelle ultime tre partite) farà estrema fatica a rendersi pericoloso. L’organizzazione difensiva che il ct italiano proverà a dare ai Lupi Bianchi potrebbe bastare quantomeno a sbarrare la strada a una goleada di una Colombia frizzante e letale. Ci aspettiamo un match controllato dai sudamericani senza punteggi tennistici, da meno di tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

2 + OVER 1,5 in Uzbekistan-Colombia, Mondiali, giovedì ore 04:00

Vincenti

  • PORTOGALLO (in Portogallo-Congo, Mondiali, mercoledì ore 19:00)
  • INGHILTERRA O PAREGGIO (in Inghilterra-Croazia, Mondiali, mercoledì ore 22:00)
  • PANAMA O PAREGGIO (in Ghana-Panama, Mondiali, giovedì ore 01:00)
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  • INGHILTERRA-CROAZIA MULTIGOL CASA 1-3
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Il “clamoroso”

2 in Ghana-Panama, Mondiali, giovedì ore 01:00

 

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