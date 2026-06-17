Ad Halle c’è Bellucci: ostacolo Collignon sulla strada per i quarti

Un azzurro agli ottavi di finale dell’Atp di Halle: Bellucci affronta Collignon rincorrendo il sogno di un posto nei quarti sul verde tedesco.

La transizione fulminea dalla terra all’erba ha mietuto vittime illustri e ad Halle, così come del resto al Queen’s, molti dei pronostici formulati alla vigilia del torneo sono stati ampiamente ribaltati. Il passaggio ai prati ha anche esaltato, però, chi è riuscito a trovare immediatamente il ritmo giusto su questa superficie, trasformando la parte bassa del tabellone in una ghiotta occasione per i nomi emergenti del circuito.

Come Mattia Bellucci, per esempio, che giovedì 18 giugno affronterà Raphael Collignon sperando di tagliare il traguardo dei quarti di finale e di dare una svolta alla propria stagione. Il belga, arrivato dalle qualificazioni, ha impressionato tutti nel match d’esordio, liquidando con un autoritario 6-4 6-2 l’ostico Alexei Popyrin e confermando i progressi già mostrati durante la fase precedente. Si preannuncia dunque un esame complicato per il talento azzurro, reduce a sua volta, dopo le qualificazioni, da una vittoria di carattere contro il campione in carica Alexander Bublik, un successo che ha dimostrato la competitività del mancino lombardo su questi campi.

La gestione delle energie giocherà un ruolo cruciale in questo appuntamento pomeridiano. Collignon si presenta alla sfida con un briciolo di freschezza in più, avendo archiviato la pratica del primo turno in tempi rapidi e senza subire break, fattore che gli ha permesso di preservare il serbatoio in vista dei momenti caldi della settimana. Di contro, Bellucci ha dovuto spendere tantissimo, sia a livello fisico che nervoso, per disinnescare i costanti colpi di genio e i servizi di Bublik.

Collignon-Bellucci: il pronostico

Trattandosi di una sfida totalmente inedita a livello di circuito maggiore, entrambi i giocatori dovranno prendere le misure prima di entrare nel vivo del match. Entrambi sono in forma e stanno mostrando una certa continuità in termini di rendimento, ma il fatto che Collignon abbia speso meno energie nel turno precedente fa sì che il belga sia leggermente favorito per la vittoria finale. Le armi su cui Bellucci ha dimostrato di poter fare conto, tuttavia, lasciano presagire un match lottato punto su punto. Il pronostico pende a favore di Collignon, ma l’ipotesi che l’azzurro riesca a strappare almeno un set è decisamente plausibile.