Pronostico Uzbekistan-Colombia: il fortino di Cannavaro non regge l’urto

Uzbekistan-Colombia è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 04:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Leggendo i nomi della rosa della Colombia la mente non può che andare al Mondiale 2014, in cui i Cafeteros, guidati dalle giocate di James Rodriguez (ancora sconosciuto ai più), si spinsero fino ai quarti di finale, ancora oggi il miglior risultato dei sudamericani in una rassegna iridata. Molti protagonisti di quella cavalcata sono stati convocati dal ct argentino Nestor Lorenzo, a cominciare dallo stesso Rodriguez, centralissimo nello scacchiere dell’ex difensore dell’Albiceleste nonostante l’età non più florida (34 anni) ed il fatto che giochi in un campionato poco competitivo come la MLS statunitense.

Oltre a James, Lorenzo può contare su uno dei giocatori attualmente più forti in circolazione, l’esterno del Bayern Monaco Luis Diaz, reduce da una stagione sensazionale in Baviera, ma anche sull’attaccante Luis Suarez, omonimo della stella uruguaiana ma con il medesimo killer instinct davanti alla porta avversaria. Parliamo di un centravanti che quest’anno ha realizzato la bellezza di 28 reti in 32 partite di Liga Portugal con lo Sporting CP, non facendo rimpiangere il partente Gyokeres.

I Cafeteros vogliono fugare i dubbi

Nel complesso, il lavoro di Lorenzo alla guida di questa selezione può definirsi positivo. Con lui al timone (dal 2022) i Cafeteros sono rimasti imbattuti per oltre due anni: 28 partite consecutive senza sconfitte, una striscia lunghissima terminata nell’estate 2024 con il KO nella finalissima di Copa America con l’Argentina. Da allora ci sono stati numerosi alti e bassi, in particolar modo nell’eliminatoria sudamericana per qualificarsi al Mondiale 2026.

La Colombia si è tolta delle grosse soddisfazioni, come ad esempio le vittorie ai danni di Brasile e Argentina, ma ha anche commesso dei passi falsi (tipo la sconfitta in Bolivia oppure il KO in casa con l’Ecuador). Ad ogni modo, James e compagni hanno chiuso il mega-girone in quarta posizione, a quota 28 punti come Brasile, Uruguay e Paraguay, soffrendo solo nell’ultima parte.

Nelle amichevoli disputate da ottobre in poi i Cafeteros non hanno deluso contro avversari alla loro portata ma le sconfitte rimediate con Croazia e Francia hanno fatto sorgere qualche dubbio. Legittimo, dal momento che la Colombia ha incassato cinque gol complessivi in due partite. La truppa di Lorenzo esordirà all’Estadio Azteca di Città del Messico contro la matricola Uzbekistan e sarà un’occasione ghiottissima per incamerare i primi tre punti in vista delle prossime due sfide con RD del Congo e Portogallo.

Cannavaro a caccia dell’impresa

L’Uzbekistan è senza alcun dubbio la selezione più esotica di questo girone, riuscita a qualificarsi alla fase finale di un Mondiale per la prima volta dopo numerosi tentativi andati andati a vuoto. In quest’impresa c’è anche lo zampino del sorteggio, che ha riservato ai Lupi Bianchi due gironi tutt’altro che di ferro nelle qualificazioni asiatiche, senza big continentali come Giappone, Australia o Corea del Sud.

In entrambi i turni l’Uzbekistan ha perso solamente una delle 16 partite totali, un rocambolesco 3-2 con il Qatar. I quattro match con l’Iran, la squadra più forte affrontata, sono terminati tutti in pareggio. Nonostante un percorso senza particolari intoppi, questa selezione ha cambiato tre allenatori nel giro di due anni. Nel gennaio 2025 sono arrivate le dimissioni di Srecko Katanec per motivi di salute, ma anche il successore Timur Kapadze non ha messo radici. Già, perché a qualificazione raggiunta la federazione uzbeka ha voluto affidare la panchina a un tecnico di fama internazionale e la scelta è ricaduta sull’italiano Fabio Cannavaro. Toccherà al capitano dell’Italia campione del mondo 2006, nonché Pallone d’Oro nello stesso anno, guidare i Lupi Bianchi nella loro prima grande avventura internazionale.

L’Uzbekistan aveva fatto molto bene nelle FIFA Series di marzo, battendo il Gabon e il Venezuela (ai rigori) ma nelle amichevoli con Canada (2-0) e Olanda (2-1), giocate prima del Mondiale, sono arrivate due sconfitte, dalle quali Shomurodov e compagni sono comunque usciti a testa alta. La rosa uzbeka presenta qualche individualità interessante: in attacco l’ex centravanti di Roma e Genoa avrà il compito di bucare le difese avversarie, mentre in difesa spicca il giovane talento del Manchester City Khusanov, un classe ’07 che vanta giù una discreta esperienza in Premier League.

Come vedere Uzbekistan-Colombia in diretta tv e in streaming

La sfida Uzbekistan-Colombia è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 04:00 (ora italiana) all’Estadio Azteca di Città del Messico, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il divario tecnico e di esperienza internazionale in palcoscenici di questa magnitudo è troppo ampio. L’attacco colombiano ha troppe soluzioni (Diaz, Suarez, l’estro di James) per non scardinare la retroguardia di Cannavaro, mentre l’attacco uzbeko (un solo gol segnato nelle ultime tre partite) farà estrema fatica a rendersi pericoloso. L’organizzazione difensiva che il ct italiano proverà a dare ai Lupi Bianchi potrebbe bastare quantomeno a sbarrare la strada a una goleada di una Colombia frizzante e letale. Ci aspettiamo un match controllato dai sudamericani senza punteggi tennistici, da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Uzbekistan-Colombia

UZBEKISTAN (3-4-3): Nematov; Eshmurodov, Ashurmatov, Khusanov; Alijonov, Khamdamov, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Shomurodov, Urunov.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2